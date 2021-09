Santos casi se sale con la suya, pero Rayados al 95' obtuvo merecida victoria en Torreón

Los laguneros se estaban llevando un punto con mucha fortuna, pero la diosa Temis se apareció con drama para darle justicia al marcador.Con mucho drama, pero Rayados, el finalista de Concacaf, se llevó un triunfo merecido de 1-2 ante Santos Laguna, cuya línea defensiva tuvo una noche de terror y casi de milagro no se llevaron una goleada.El equipo de Guillermo Almada le dio muchas facilidades a Monterrey para ofender, el cuadro del 'Vasco' Aguirre hacía daño por medio del contrataque pero no pudieron aprovechar ninguna aproximación.La mejor opción la tuvo Funes Mori, incluso logró mandar la pelota a la red pero el gol se anuló por fuera de lugar. Este sí era.El aviso de Santos Laguna también llegó, a pelota para y con poco ángulo, Lozano se animó a sacar el disparo directo, Estaban Andrada no lo esperaba, pero se ahogó el grito de gol en el Estadio Corona cuando la pelota dio en el travesaño.Fue al 47' cuando por fin el equipo regiomontano se fue al frente en el marcador. Funes Mori logró sacar un disparo, Gibrán Lajud dio rebote al centro y 'Ponchito' González llegó desde atrás y ante la pasividad de la zaga lagunera sacó un tremendo disparo imposible para el arquero. Este si contó.Se volvió un funeral la autonombrada 'casa del dolor ajeno'. En este caso, si había dolor era para la afición local que dejó de sonar. El ruido que había en las gradas eran los cánticos y las porras de quienes viajaron los 334 kilómetros de carretera que separan a la capital de Nuevo León de la ciudad coahuilense.Al 60' otra vez la pelota besó la red del local, pero una vez más la acción se invalidó por fuera de juego. Las señales eran claras, estaba mucho más cerca el segundo de la Pandilla que la reacción de los Guerreros.Pero ya con el agua el cuello y el paso de los minutos, Santos comenzó a apretar, en parte por la anuencia de Rayados que había bajado considerablemente las revoluciones.Caro le iba a costar al conjunto regiomontano. Al 73', en un forcejeo con el 'Mudo' Aguirre, se le marcó un penal a Héctor Moreno. Marco Ortiz no dudó, ni siquiera requirió la revisión en el monitor y 'Huevo' Lozano hizo efectivo el disparo.El uruguayo no marcaba desde el 15 de marzo de 2020. Tras 560 días y superar varias lesiones severas, el uruguayo volvió a gritar el gol y a besar el escudo que porta en el pecho.Fue al 95' cuando la zaga de los coahuilenses 'coronó' un día de terror al recibir al 95' el gol que sentenció el juego. Maxi Meza entre dos rivales sacó un centro a segundo palo y Duvan Vegara llegó solo a empujar la bola.El empate puso a Monterrey en segundo puesto sobre Toluca gracias a su diferencia de goles, aunque con un partido más que el resto de los equipos que pelean esa posición. Santos, en cambio, se quedó con 12 puntos y se encuentra en el lugar 10 de la tabla.