Santos se impone a Bravos de Juárez y por fin volvió a ganar

El equipo lagunero sacaba los tres puntos desde la Jornada 1 pero despertaron ante unos Bravos que se hunden en el fondo de la clasificación con apenas dos puntos.Santos Laguna se llevó los tres puntos en el partido ante Bravos de Ciudad Juárez y con ello logró romper una sequía de triunfos ya que no ganaba desde la Jornada 1 cuando se impuso 0-3 al Necaxa, y de paso también volvió a la senda de la victoria en su estadio ya que en el torneo únicamente tenía empates en el TSM.Felix Torres consiguió el primer tanto del encuentro al minuto 55 con un cabezazo tras un tiro de esquina. El defensa ecuatoriano se elevó dentro del área y con todo y la marca del defensa logró impactar el esférico para vencer a Hugo González y hacer el gol que a la postre representó el triunfo para los Guerreros.La anotación de los locales estuvo precedida de una jugada polémica que derivó en la expulsión del defensa Maximiliano Olivera quien se barrió en los linderos del área y se llevó por delante a Eduardo Aguirre. De inicio el silbante Oscar Macías no había marcado la falta, pero tras la llamada del VAR fue a revisar y determinó que era tiro libre y tarjeta roja para el capitán del cuadro fronterizo que al minuto 51 quedó condicionado al tener un hombre menos.El partido se puso complicado para los de Ricardo Ferretti que apenas han sacado dos puntos de 21 posibles, y parecía que aspiraban a más en este encuentro pues en la primera parte tuvieron al menos tres contragolpes que no fueron bien manejados y terminaron en nada, pero el peligro estaba latente.El gol de la sentencia llegó en tiempo de compensación gracias a la perseverancia de Alessio Da Cruz, quien debutó con el pie derecho gracias a que siguió una jugada en la que Jesús Ocejo llegó hasta el área chica pero el guardameta de Bravos se barrió para sacarle el balón aunque para su mala fortuna el rebote le cayó al europeo quien sobre la marcha disparó y logró el segundo tanto para la causa de los de Torreón.Para la siguiente jornada Santos visitará a Xolos de Tijuana mientras que Bravos tendrá un partido de alto riesgo pues recibirán al Cruz Azul.