SC anuncia casi 2,000 casos más de COVID-19

Eleva el número total de casos a 65.857 y el número de muertos a 1.078

- Los funcionarios de salud (DHEC) del estado de Carolina del Sur anunciaron que 1,964 personas más dieron positivo por el coronavirus, elevando el número total de casos que el estado ha visto desde marzo a 65,857.Funcionarios del Departamento de Salud y Control Ambiental también informaron que 25 personas más murieron después de contratar COVID-19.El jueves, el estado superó las 1,000 muertes relacionadas con el coronavirus después de que los funcionarios anunciaron que habían identificado 69 nuevas muertes, un registro de un solo día, aunque el número incluyó algunas muertes de semanas anteriores.El condado de Charleston vio a la mayoría de las personas dando positivo por COVID-19 el viernes con 305, en el condado de Richland, 207 dieron positivo para el virus, y en el condado de Lexington, 89 tuvieron resultados positivos.Los siguientes condados registraron muertes: Aiken (1), Anderson (4), Berkeley (1), Dillon (1), Dorchester (2), Georgetown (1), Greenville (2), Greenwood (1), Horry (1) ), Kershaw (1), Lexington (1), Pickens (1), Richland (3), Spartanburg (2), Sumter (1), Williamsburg (1) y York (1).DHEC estima que alrededor del 86% de los carolinianos del sur que contraen COVID-19 no se hacen la prueba. Eso significa que, a partir del viernes, 470,407 personas probablemente contrajeron el coronavirus desde marzo.Los funcionarios de salud estatales también han comenzado a rastrear lo que los funcionarios consideran casos probables o muertes probables. Un caso probable es alguien que no ha recibido resultados de pruebas de laboratorio pero tiene síntomas de virus o una prueba de anticuerpos positiva. Una muerte probable es alguien que no se ha hecho una prueba de laboratorio pero cuyo certificado de defunción enumera COVID-19 como causa de muerte o factor contribuyente. Carolina del Sur ha visto un número récord de pacientes hospitalizados por coronavirus casi todos los días en julio.El viernes, 1.593 de 7.889 camas ocupadas estaban siendo utilizadas por personas diagnosticadas con COVID-19 o que se cree que lo tienen, un ligero aumento con respecto al récord establecido el jueves. Eso significa que alrededor del 20% de las camas en uso están ocupadas por pacientes con coronavirus. Según DHEC, 214 de esos pacientes estaban en ventiladores.Hace cuatro semanas, el 19 de junio, los funcionarios de salud estatales informaron que 660 camas estaban siendo utilizadas por pacientes con coronavirus.En todo el estado, alrededor del 72% de las camas de hospital están en uso, un número similar al que están viendo los hospitales del condado de Richland y Lexington.Los funcionarios de DHEC también señalaron que el porcentaje de pruebas que resultan positivas, otro indicador de la propagación del coronavirus, ha aumentado en los últimos 28 días.Las autoridades informaron que el 17% de las pruebas informadas el viernes fueron positivas. Ese número es más alto que lo que vieron los funcionarios de salud en marzo y principios de abril. En mayo, en su punto más bajo, el porcentaje de pruebas positivas cayó entre 2% y 4% en promedio.A nivel nacional, alrededor del 8,7% de las pruebas resultan positivas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En total, se han completado 606,610 pruebas desde marzo.