SC Gov. McMaster permite que algunas tiendas vuelvan a abrir

Siguiendo las señales de la Casa Blanca el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, revirtió el lunes las restricciones sobre algunos negocios que ordenó hace aproximadamente dos semanas, permitiendo que se abran algunas compras minoristas mientras los funcionarios estatales de salud pública continúan luchando contra el nuevo virus que hasta ahora ha cobrado más de 100 vidas en el estado.Bajo la nueva orden del gobernador, los grandes almacenes pueden reabrir, junto con otros negocios minoristas considerados "no esenciales", como tiendas de artículos deportivos, libros, música, zapaterías y artesanías, joyerías, tiendas de flores y otras tiendas de artículos de cuero y equipaje.Sin embargo, las tiendas aún deben cumplir con los mandatos anteriores que limitan la ocupación a cinco clientes por cada 1,000 pies cuadrados, o el 20% de los límites de ocupación publicados.El gobernador también relajó las restricciones sobre el acceso público a playas y vías fluviales, dejándolo a las jurisdicciones locales.La orden de McMaster no incluye peluquerías, salones o gimnasios, todo lo cual implica un contacto cercano. Y no levanta las restricciones sobre comida dentro de los restaurantes o sobre la orden ejecutiva de permanencia en el hogar que pide a los habitantes de Carolina del Sur que trabajen de forma remota si es posible."Nuestro enfoque medido y deliberado ha sido el correcto, creemos", dijo McMaster el lunes. “Nuestro objetivo era causar el mayor daño posible al virus, mientras que hacíamos el menor daño posible ... a nuestros negocios. El negocio de Carolina del Sur es el negocio ".Se proyecta que el estado llegará a más de 6,000 casos para mayo. Sin embargo, a pesar de eso, ha habido un esfuerzo creciente en el terreno y a nivel nacional para comenzar a abrir la economía de los estados en fases y Carolina del Sur no es la excepción.La semana pasada, McMaster dijo a los periodistas que le gustaría que la economía del estado "estuviera en marcha" a fines de junio.