Se aprueba ley contra delitos de odio hacia la comunidad asiática

La iniciativa bipartidista ahora espera la firma del presidente, Joe Biden, que puede promulgarla como ley tan pronto como este jueves.El Congreso aprobó el martes una legislación que busca frenar los crecientes ataques de odio en contra de los estadounidenses de origen asiático, que se incrementaron durante la pandemia de coronavirus.La Cámara Baja dio luz verde al proyecto que ya había recibido la aprobación del Senado a finales de abril y ahora el texto espera por la firma del presidente, Joe Biden, quien puede promulgarla tan pronto como este jueves.La ley, aprobada en la Cámara de Representantes con 364 votos a favor y 62 en contra, permitirá que el Departamento de Justicia agilice sus investigaciones sobre delitos de odio relacionados al COVID-19 que hayan sido reportados por las agencias de la ley.La iniciativa bipartidista fue discutida en el Senado a fines de abril y obtuvo luz verde con 94 votos a favor y solo uno en contra, el del republicano por Missouri, Josh Hawley.También establecerá canales para que los incidentes puedan reportarse a través de internet, y se llevarán a cabo eventos comunitarios de concientización.Por intermedio de este anteproyecto, presentado en marzo por el senador por Hawaii, Mazie Hirono, y la representante demócrata por Nueva York, Grace Meng, el fiscal general y el Departamento de Salud y Servicios Humanos deberán establecer guías para evitar el uso de lenguaje discriminatorio cuando se habla de la pandemia.En una conferencia de prensa, Meng señaló que las personas de ascendencia asiática se han convertido en el "chivo expiatorio" por la pandemia, y lamentó que hayan sido golpeados, acuchillados e incluso asesinados.La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, destacó que la legislación “permitirá igualmente fortalecer la capacidad de prevenir los hechos y combatir la violencia”.El representante demócrata por Virginia, Don Beyer, quien es además coautor del anteproyecto, dijo que por años no se han reportado como es debido los delitos de este tipo, y que la medida ayudará a que mejor cómo se recolecta las estadísticas.“¿Cuántos crímenes se reportan al año?”, cuestionó Beyer durante una rueda de prensa. “La verdad es que no tenemos idea. Sabemos que muchas dependencias policiacas no reportan ni entregan data al FBI”.Según el último reporte del FBI dado a conocer en 2020, el 56% de los delitos de odio denunciados fueron motivados por prejuicios de la raza, etnia o ascendencia. En 2019 hubo 7,314 reportes de delitos de odio, frente a los 7,120 del año anterior.