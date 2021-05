Se cuelgan los proyectos de ley de DACA

Los legisladores dejan sin aprobar Proyectos de ley para dar beneficios a SC 'Dreamers',

Por Wilfredo LeonEn la comunidad Latina, todos estamos conscientes de la orden ejecutiva del presidente Obama que dio protección contra la deportación a los que fueron traídos al país siendo menores y lo conocemos como DACA. El acrónimo significa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.Con DACA los Dreamers, el nombre que reciben estos jóvenes, recibe números de seguro social y autorización para trabajar en Estados Unidos.Más de 5,000 inmigrantes que viven en el estado han obtenido el estatus DACA por la orden ejecutiva del presidente Obama. Estos y muchos otros jóvenes han vivido en Estados Unidos prácticamente toda su vida, aquí hicieron sus estudios de escuela primaria, secundaria, escuela superior o high school y algunos hasta colegio y universidad. La inmensa mayoría aporta a la comunidad y no representan una amenaza para la seguridad pública.Cuando los legisladores dejaron la legislatura este mes al final de la sesión legislativa, dejaron sin aprobar proyectos de ley para dar acceso a los "Dreamers" de Carolina del Sur a más de 100 clases de trabajos prohibidos para ellos.A pesar de tener un permiso de trabajo, los Dreamers en Carolina del Sur, no pueden realizar a ocupaciones que requieren licencias emitidas por el estado, una lista de ocupaciones y profesiones comunes, como médicos, técnicos de uñas, arquitectos y barberos. En momentos en que la economía sufre escases severa de maestros, enfermeras, barberos, estilistas, es malo para todos.Muchos de estos jóvenes abandonan el estado para realizar sus sueños en otros estados en lo que tienen la oportunidad de lograrlo. Perdemos la inversión en la educación básica en estos jóvenes, perdemos su futura aportación al bienestar de la sociedad.Un proyecto de ley que permite a los Dreamers de DACA a obtener licencias ocupacionales del representante estatal Neal Collins, aprobado con apoyo de ambos partidos en la Cámara de Representantes del Estado y aprobado forma unánime en un subcomité del Senado esta primavera, no fue votado por el pleno del Senado el 13 de mayo, y no pudo llegar a tiempo al escritorio del gobernador Henry McMaster para que se convierta en ley este año.El Representante Collins dijo, “El plan es que cuando regresemos para una sesión regular en enero tendrán una audiencia en pleno subcomité, con suerte recibirán un buen voto, luego avanzarán al piso del Senado para votar”.Otro proyecto de ley presentado este año por el senador estatal Bred Hutto, demócrata de Orangeburg, pero que no se haya convertido en ley, espera se reconsidere en 2022. El proyecto daría a los Dreamers acceso a matrícula en universidades del estado, acceso a becas y subvenciones respaldadas por el estado, a las que los "Dreamers" también tienen prohibido actualmente en Carolina del Sur, además de la oportunidad de obtener licencias profesionales.Los beneficiarios de DACA dicen que, aunque habían estado ansiosos por progresar, desde que se acostumbraron a los sueños frustrados mientras enfrentan los obstáculos de las leyes de inmigración, no se habían permitido tener grandes sueños n esperanzas de que algo cambiaría para ellos este año en Carolina del Sur."No se espera que suceda", dijo Jessika Motta, una beneficiaria de DACA con sede en Charleston y otra aspirante a enfermería.Alejandra González-Rizo se crió en Spartanburg, pero ahora vive en Florida ya que le dijeron que no podía obtener una licencia de maestra en Carolina del Sur debido a su estatus migratorio. Dijo que está acostumbrada a que los políticos la decepcionen. "Estamos aquí sentados, retorciéndonos las manos, esperando el momento", dijo. "Y nunca llega".