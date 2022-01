Se cumple un año del asalto al Capitolio del 6 de enero

Un ataque a la democracia que no se olvida

El presidente, Joe Biden, y otros demócratas en el Congreso pronunciarán un discurso para marcar el aniversario de la insurrección. En contraste, muchos republicanos han decidido no recordar el evento para nada.El país sigue profundamente dividido a un año del peor ataque que ha sufrido el Capitolio desde que los británicos lo quemaron hace casi 208 años.En el Congreso, algunos legisladores planean conmemorar el aniversario del asalto al Capitolio con un minuto de silencio. Otros pasarán el día enseñando a sus conciudadanos cómo funciona el sistema democrático.Pero hay muchos que ni siquiera creen que sea un evento que deba recordarse. Las diferencias sobre cómo conmemorar o no el aniversario del 6 de enero, reflejan las marcadas divisiones partidistas.Donal Trump, el presidente que fue derrotado en las urnas el 2 de noviembre de 2020, se negó a reconocer su derrota y le pidió a sus partidarios que "lucharan endemoniadamente" para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. Incluso les aseguró que marcharía con ellos hasta el Capitolio, aunque se abstuvo de hacerlo.Cinco personas murieron durante el motín violento y al menos otras dos muertes estuvieron directamente relacionadas con esos hechos, según investigaciones del Congreso.Qué tan fortalecido resultó el país después de esta crisis es una cuestión que aún está a debate.La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata por California Nancy Pelosi, aseguró en una entrevista que “nuestra democracia ganó esa noche”, después de haber enfrentado un gran peligro. Porque los instigadores del ataque no obtuvieron lo que buscaban: revertir el triunfo electoral de Biden.Sin embargo, algunos expertos consideran que la falta de consenso en la clase política para condenar el ataque significa que la puerta sigue abierta para un nuevo asalto a la democracia.El FBI no ha dejado de buscar a los atacantesAgentes y analistas del FBI están revisando decenas de miles de fotos y videos, utilizando software de reconocimiento facial y registros de teléfonos celulares que les permiten trazar los movimientos de las personas que estuvieron dentro del Capitolio, en la primera vez que se usan esas técnicas a una escala tan grande.También han presentado cargos penales a nivel federal contra 705 personas, de los cuales aproximadamente una cuarta parte se han declarado culpables. Los jueces han impuesto sentencias a aproximadamente 70 acusados, y a 31 de ellos se les ha ordenado pasar tiempo en prisión por períodos que van desde unos pocos días hasta poco más de cinco años.“El Departamento de Justicia sigue comprometido a responsabilizar a todos los perpetradores del ataque del 6 de enero, en cualquier nivel, según la ley, ya sea que estuvieran presentes ese día o fueran responsables penalmente del asalto a nuestra democracia”, dijo el miércoles el fiscal general, Merrick Garland, en declaraciones de agradecimiento a los funcionarios del departamento por su trabajo en el caso. “Seguiremos los hechos dondequiera que nos lleven”, aseguró.Una prioridad ahora para el FBI es identificar a más de 250 personas que se ven en fotos y videos agrediendo a oficiales de policía dentro y fuera del edificio.“Los ataques ocurrieron en todos los terrenos del Capitolio”, dijo Steven D’Antuono, subdirector del FBI a cargo de su oficina en Washington. “No fue cuestión de un solo golpe. Fueron varias veces que estos oficiales, hombres y mujeres, fueron agredidos”, dijo.Al menos 140 agentes fueron atacados. Los videos en el sitio web del FBI, muestran a los alborotadores usando una vara larga para administrar descargas eléctricas, golpeando a los oficiales con un palo y rociándolos con irritantes químicos