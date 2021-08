Se espera que la FDA autorice dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19

Para algunas personas inmunodeprimidas en las próximas 48 horas

Se espera que la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anuncie dentro de las próximas 48 horas la autorización de dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 para algunas personas inmunodeprimidas, según una fuente familiarizada con las conversaciones.Se trataría de una tercera dosis de las actuales vacunas de dos dosis de Pfizer y Moderna. Ese anuncio podría cambiar, advirtió la fuente, pero es el momento elegido."La FDA está supervisando de cerca los datos a medida que están disponibles de los estudios que administran una dosis adicional de las vacunas contra el covid-19 autorizadas a individuos inmunocomprometidos", dijo un portavoz de la FDA “La agencia, junto con los CDC, está evaluando posibles opciones sobre este tema, y compartirá información en un futuro próximo".La FDA debe autorizar el uso de las vacunas en nuevas formas fuera de la autorización existente. Las tres vacunas contra el covid-19 que se utilizan en EE.UU. se administran con autorización de uso de emergencia por parte de la FDA, pero la aprobación plena está pendiente para la vacuna de Pfizer. Después de que la FDA conceda la aprobación o la autorización, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) asesoran sobre el uso efectivo de una vacuna según la autorización de la FDA.Los asesores en materia de vacunas de los CDC se reunirán el viernes para debatir las dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 y las dosis adicionales para algunas personas inmunodeprimidas, según el orden del día de la reunión publicado por la agencia el lunes.Un estudio reciente realizado por investigadores del Johns Hopkins reveló que las personas inmunodeprimidas vacunadas tienen 485 veces más probabilidades de acabar en el hospital o morir a causa de covid-19 en comparación con la población general vacunada.Según una estimación de los CDC, unos 9 millones de estadounidenses están inmunodeprimidos, ya sea por las enfermedades que padecen o por los medicamentos que toman. Desde hace meses se sabe que las vacunas contra el covid-19 podrían no funcionar bien en este grupo. La esperanza era que las tasas de vacunación en general fueran tan altas que el "rebaño" los protegiera.Pero no ha funcionado así, ya que aproximadamente un tercio de las personas elegibles en EE.UU. no han recibido ni siquiera una dosis de la vacuna contra el covid-19.Se espera que el gobierno de Biden establezca una estrategia de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para todos los estadounidenses vacunados en septiembre.El Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU., dijo el miércoles que la administración está estudiando quiénes necesitarán más refuerzos y cuándo, y se espera que la información sobre sus esfuerzos para proteger a las personas inmunodeprimidas del covid-19 sea "muy pronto"."Nos preocupan estos individuos. Los hemos monitoreado de cerca, y pienso que la mayoría de nosotros cree que tenemos que hacer más para protegerlos", dijo Murthy."La FDA ha estado trabajando duro para, básicamente, hacer la evaluación en torno a la seguridad y asegurarse de que tenemos todo lo que necesitamos para poner estas dosis adicionales a disposición de la gente", dijo, y añadió que los CDC "también están estudiando para asegurarse de que la orientación es clara y está disponible para los individuos inmunocomprometidos".Murthy señaló en su entrevista que entre las personas inmunocomprometidas se encuentran algunos pacientes con cáncer, los que toman medicamentos que suprimen el sistema inmunológico y los receptores de trasplantes de órganos.