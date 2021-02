Se gradúan como emprendedores Fast Trac

Se gradúan como emprendedores Fast Track

Por: Ulises ChávezColumbia, SC. – Con el apoyo de Mota Crosslinking Business Academy Midlands Technical College y la Ciudad de Columbia, varios estudiantes hispanos lograron graduarse del programa para emprendedores Fast-Trac.El curso es diseñado y enfocado en aspirantes a emprendedores y los ya establecidos, para que estos obtengan las herramientas necesarias para el desarrollo de su negocio. Dentro de dichas herramientas se encuentran aspectos como legal, finanzas, empleos, marketing, desarrollo de ideas entre otros.El curso tiene una duración de 30 horas el cual es repartido en bloques semanales de 3 horas. Al completar el curso, los aspirantes reciben un diploma el cual avala el completar las horas requeridas. En este caso por motivos del COVID los aspirantes se graduaron de manera "virtual".“Es una satisfacción enorme el poder colaborar en este proceso con la comunidad hispana a lo largo de estos años. Afortunadamente tenemos patrocinadores y alianzas locales, que permite que el curso sea a muy bajo costo y en algunos casos totalmente gratuito. Ahora más que nunca hay que desarrollar estrategias para contrarrestar el desempleo y los estragos de la pandemia.”“Cursos como éste, brindan los recursos necesarios para poder adentrarse en el mundo de los negocios y lanzar el propio con una mejor visión. Con orgullo me complace anunciar que el primer Fast Trac en español híbrido, comenzará el próximo miércoles 24 de febrero. Espero que más emprendedores latinos tomen ventaja del curso,” agregó Vanessa Mota.Judelka Rodríguez graduada dl curso dijo: “La información recibida en el curso fue de primer nivel, sin embargo, como dueña minoritaria de negocio y mujer, pienso que aún hay una brecha larga que recorrer para poder llevar nuestras ideas y negocios a otro nivel. Definitivamente cursos como este acortan esa brecha. Palabras de Judelka, la cual posee un negocio de repostería.Estrenándose como emprendedora y próxima a lanzar una línea de cosméticos orgánicos, Julexy Mota agregó: “Tomar este curso me ha permitido esclarecer mis dudas y me ha ayudado a estructurar más mis ideas en marketing y aspectos legales. El testimonio e intercambio de ideas no solo de los emprendedores sino de los instructores es de gran ayuda para nosotros los emprendedores. recomiendo en un 100 por ciento este curso!”Entre los estudiantes graduados de este curso se encontraban Alex Douglas, el cual está en vías de desarrollo de su propia compañía en el ámbito eléctrico. José Iglesias, un prominente joven, DREAMER empresario en la rama de la construcción.Mota Crosslinking Business Academy ha encabezado el enlace entre la comunidad hispana de negocios y este tipo de programas con diversas organizaciones tanto públicas como privadas. Actualmente la directora Vanessa Mota, se ha certificado como instructora para poder impartir este y otros cursos en español.