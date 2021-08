Se inauguran los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 en emotiva ceremonia

Con varios atletas presentes, se dio el comienzo a la decimosexta edición de este evento en la historia.Los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 se inauguraron este martes en el Estadio Nacional del Tokio que no contó, como en los Juegos Olímpicos, con aficionados en las tribunas por el tema de la pandemia del Covid-19.El emperador japonés Naruhito hizo que todo comenzara de nuevo, esta vez con el tema "Tenemos alas". Entre los pocos presentes se encontraban Douglas Emhoff, esposo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente del Comité Paralímpico Internacional Andrew Parsons y el presidente olímpico internacional Thomas Bach.Fue una apertura similar a un circo con acróbatas, payasos, música vibrante y fuegos artificiales en lo alto del estadio para marcar el inicio del largo desfile de atletas. De tal forma que serán 22 deportes que se desarrollarán a lo largo de 540 eventos donde participarán 162 delegaciones y con una suma total de 4 mil 362 atletas."No puedo creer que finalmente estemos aquí", dijo Parsons en sus comentarios de apertura. “Muchos dudaron que este día sucedería. Muchos pensaron que era imposible. Pero gracias a los esfuerzos de muchos, el evento deportivo más transformador del mundo está a punto de comenzar”.La ceremonia de apertura contó con las banderas nacionales de las 162 delegaciones representadas, entre las que se encontraba el equipo de refugiados. Además, la bandera de Afganistán fue llevada por un voluntario a pesar de que la delegación no estará presente en Tokyo 2020 por los recientes hechos en su país.Tokio y los organizadores de los Juegos Paralímpicos están bajo presión por el aumento de nuevas infecciones en la capital. Aproximadamente el 40% de la población japonesa está completamente vacunada. Pero los nuevos casos diarios en Tokio han aumentado de cuatro a cinco veces desde que se inauguraron los Juegos Olímpicos el 23 de julio. Tokio está en estado de emergencia hasta el 12 de septiembre, y los Juegos Paralímpicos terminan el 5 de septiembre.Los organizadores también anunciaron el martes la primera prueba positiva para un atleta que vive en la Villa Paralímpica. No dieron nombre ni detalles y dijeron que el atleta había sido aislado. Los Juegos Paralímpicos se llevan a cabo sin aficionados, aunque los organizadores planean dejar que algunos escolares asistan, en contra de los consejos de gran parte de la comunidad médica.