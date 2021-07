Se informan cuatro casos de la variante delta de COVID-19

- Se han reportado cuatro casos de la variante delta COVID-19 en el Upstate, según el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur.DHEC no proporciona específicamente en qué condados específicos se informó la variante.Se informaron veinte casos de la variante delta en Midlands, 18 en Pee Dee y 12 en Lowcounty, según DHEC.Actualmente hay 295 casos de COVID-19 en el norte del estado.¿Qué debe saber sobre la variante delta?Es una versión del coronavirus que se ha encontrado en más de 80 países desde que se detectó por primera vez en India. Recibió su nombre de la Organización Mundial de la Salud, que nombra variantes notables después de letras del alfabeto griego.Los virus mutan constantemente y la mayoría de los cambios no son preocupantes. Pero existe la preocupación de que algunas variantes puedan evolucionar lo suficiente como para ser más contagiosas, causar enfermedades más graves o evadir la protección que brindan las vacunas.Los expertos dicen que la variante delta se propaga más fácilmente debido a mutaciones que hacen que se adhiera mejor a las células de nuestro cuerpo. En el Reino Unido, la variante ahora es responsable del 90% de todas las nuevas infecciones. En Estados Unidos, representa el 20% de las infecciones y los funcionarios de salud dicen que también podría convertirse en el tipo dominante del país.Aún no está claro si la variante enferma más a las personas, ya que es necesario recopilar más datos, dijo el Dr. Jacob John, que estudia los virus en el Christian Medical College en Vellore, en el sur de la India.Los estudios han demostrado que las vacunas disponibles funcionan contra variantes, incluida la variante delta.Investigadores en Inglaterra estudiaron cuán efectivas eran las vacunas AstraZeneca y Pfizer-BioNTech de dos dosis en su contra, en comparación con la variante alfa que se detectó por primera vez en Reino Unido.Las vacunas protegieron a quienes recibieron ambas dosis, pero lo fueron menos entre quienes recibieron una dosis.Es por eso que los expertos dicen que es importante estar completamente vacunado. Y es por eso que dicen que hacer que las vacunas sean accesibles a nivel mundial es tan fundamental.