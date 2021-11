Se reabre la frontera

Recomiendan no cruzar en horas pico y llevar la prueba de vacuna aunque no la pidan

El gobierno indica que los agentes aduanales no serán tan estrictos respecto a las pruebas de vacunación completa. Es posible, señala, que en la mayoría de los casos sea suficiente la palabra de los portadores de visas para ingresar al país.La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) anticipa jornadas extenuantes a partir de este lunes 8 de noviembre, cuando sea reabierta la frontera con México para viajes no esenciales.De entrada, la dependencia espera que un gran número de personas con visa de turista crucen hacia Estados Unidos para pasear, hacer compras y visitar familiares, lo cual no han podido hacer porque desde marzo de 2020 han impedido su entrada al país debido a la pandemia.Por otro lado, la CBP indicó que los agentes aduanales no serán tan estrictos respecto a las pruebas de vacunación completa, un requerimiento para todos los visitantes extranjeros mayores de 17 años. Es posible, señala la agencia, que en la mayoría de los casos sea suficiente la palabra de los portadores de visas.“Usted puede dar fe verbal o declarar al oficial que ha sido vacunado, sin esperar a que el oficial le haga la pregunta. Tenga listo su comprobante de vacunación, en caso de que el oficial lo solicite”, menciona un comunicado.“No a todas las personas se les pedirá que muestren su prueba en cada cruce, pero deben tener su prueba de vacunación en caso de que se les pida el oficial de la CBP como parte de su inspección para ingresar a EEUU”, agrega.Moisés Castillo, el funcionario de la CBP que está al frente de la garita de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y California, aclaró en una conferencia de prensa este miércoles que “las personas no deberían esperar que las soliciten”, si es que ya declararon al oficial que recibieron una (en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson) o las dos dosis (para el resto).Pero la agencia no aclara si permitirá la entrada a quienes hayan recibido las dos dosis de la vacuna Cansino, que no está en la lista de las que sí acepta el gobierno estadounidense, como Jansen, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Sinovac y BIBP/Sinopharm.Uno de los requisitos es que deberán haber pasado al menos 14 días desde la última inyección de la vacuna. Quedan exentos de esta medida los portadores de visas menores de 17 años. Tampoco se les exigirá a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.Antes de esta reapertura, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo ya ha visto que el volumen de autos que cruzan por sus garitas es casi similar al del período previo a la pandemia.“Con el levantamiento de las restricciones de viaje, esperamos un aumento de viajeros. Todo el mundo debería esperar tiempos de espera más largos. Esa es la realidad de lo que vamos a ver”, advirtió Pete Flores, director de operaciones de la CBP en San Diego.“Solo en la garita de San Ysidro, procesamos alrededor de 50,000 autos diariamente. Por cada viajero que pueda ayudar a ahorrar unos segundos al prepararse con anticipación, esos segundos se suman en ahorros en tiempo real para todos los viajeros en nuestros cruces fronterizos locales”, agregó.Una recomendación para quienes vuelvan al país después de 19 meses de cierre parcial es que crucen fuera de las horas pico, que son entre las 4 am y las 9 am.Los viajeros que necesiten un permiso I-94 para ingresar a EEUU pueden usar la aplicación móvil CBP One para solicitar y pagar previo al cruce, hasta siete días antes de hacerlo. Luego pueden completar el paso final con el oficial aduanal durante la inspección de rutina. Esto le podría ahorrar tiempo.