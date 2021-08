Se rinde el hombre que amenazaba con una supuesta bomba a las afueras del Capitolio

La Policía del Capitolio (USCP) informó que el hombre que había detenido su vehículo frente al edificio de la Biblioteca del Congreso se entregó a los agentes, tras varias horas de negociación.La Policía del Capitolio (USCP) informó que está bajo arresto el hombre que la mañana del jueves detuvo un vehículo sospechoso de llevar explosivos frente a la Biblioteca del Congreso, en Washington DC.Floyd Ray, de Carolina del Norte, fue puesto bajo custodia sin incidentes", informó Tom Manger, jefe de la Policía del Capitolio.Manger explicó que Ray salió del auto de manera voluntaria y se entregó a los oficiales que custodiaban la zona. El jefe policial dijo que habían determinado todavía si había explosivos dentro del automóvil.Las autoridades pasaron varias horas negociando con Ray, mientras él seguía dentro de la camioneta negra que se detuvo en la acera, frente a la mundialmente famosa biblioteca.Se trata de una zona donde no está permitido que los autos se detengan, salvo los ocasionales taxis que pueden necesitar recoger o dejar pasajeros.Al detenerse, Ray le dijo a los policías que se aproximaron a su auto que tenía una bomba, lo que provocó una respuesta masiva de las fuerzas de seguridad.Sin embargo, los agentes aseguraron que no podían verificar a primera vista que existieran materiales explosivos o que el sospechoso llevara un detonador, como aseguraba.El hombre puso varias fotos de él a bordo de su auto en redes sociales y pudo transmitir un Facebook Live por unos minutos, de acuerdo con reportes de medios de comunicación.De inmediato, se ordenó evacuar varios edificios administrativos de la Cámara de Representantes que están en el flaco sur del Capitolio.El episodio comenzó alrededor de las 9:15 am ET cuando la camioneta subió por la acera fuera de la biblioteca, dijo Manger. El conductor le dijo al oficial que respondió que tenía una bomba y que sostenía lo que el oficial creía que era un detonador. El vehículo no llevaba placas de identificación.Los negociadores de la policía se comunicaban con él mientras escribía notas y las mostraba a las autoridades desde el interior del camión, según fuentes citadas por medios."Mis negociadores están trabajando duro para lograr una resolución pacífica a este incidente", dijo Manger en una primera rueda de prensa apenas suscitado el incidente. "Estamos tratando de obtener la mayor cantidad de información posible para encontrar una manera de resolver esto de manera pacífica".Las fuerzas de seguridad y el FBI enviaron negociadores para tratar con el sospechoso.Los oficiales también evacuaron el edificio de oficinas de Cannon House, edificio administrativo de la Cámara de Representantes. El Congreso está de receso esta semana, por lo que no se encuentran los legisladores en el edificio del Capitolio sin embargo, el personal de esas oficinas está trabajando en el complejo.El edificio de la Biblioteca del Congreso está cerca del Capitolio y de la Corte Suprema. La policía también evacuó preventivamente las oficinas del personal del Congreso cercanas.El área fue bloqueada por coches de policía y barricadas, y varios camiones de bomberos y ambulancias se instalaron cerca. También respondieron la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).El incidente ocurre cuando aún existen tensiones en Washington DC con el recuerdo fresco a más de siete meses del ataque al Capitolio del 6 de enero, cuando partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el edificio sede del poder legislativo, atacaron a los policías y trataron de bloquear la certificación de las elecciones presidenciales en las que ganó el actual presidente Joe Biden.En abril, también un hombre estrelló un automóvil contra las barreras en el Capitolio y mató a un oficial de policía del Capitolio antes de que el atacante fuera abatido a tiros.