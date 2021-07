"Se trata de libertad"

estadounidenses de origen cubano subrayan que la escasez no explica las protestas en la isla

En estos días de manifestaciones históricas, los cubano-estadounidenses insisten en luchar contra el desconocimiento de quienes piensan que estas protestas son por las vacunas contra el COVID-19 o el embargo, y dan ejemplos que prueban que no trata simplemente de una frustración económica.Ahora que los cubanos están saliendo a las calles para protestar en números no vistos desde antes de la Revolución de 1959, los estadounidenses de origen cubano están desafiando la opinión de que las manifestaciones son simplemente por frustración económica.Si bien los cubanos han expresado su enojo por la escasez de alimentos y medicinas, el aumento de la inflación y los cortes de energía, empeorados por los desafíos del COVID-19, muchos de los cánticos en toda la islae incluyen expresiones como "libertad", “queremos cambio” y “abajo la dictadura”.Muchos cubano-estadounidenses dicen que eso no debe pasarse por alto."Por primera vez en 62 años, están arriesgando sus vidas de un extremo a otro de la isla para exigirle al régimen que rinda cuentas", dijo Carmen Peláez, cineasta cubano-estadounidense y consultora política demócrata.En Estados Unidos, los estadounidenses de origen cubano toman diferentes posiciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, algunas de las cuales se alinean a lo largo de líneas partidistas. Pero mientras los conservadores y republicanos son conocidos por una postura más dura contra Cuba, algunos progresistas han denunciado la dura postura del Gobierno cubano contra los llamados de los activistas a una mayor libertad de expresión.