Seis escuelas de SC nombradas como Escuelas Nacionales Blue Ribbon

- La Secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos, reconoció a seis escuelas de Carolina del Sur nominadas por la Superintendente de Educación del Estado, Molly Spearman, como Escuelas Nacionales Blue Ribbon para 2020.“Este premio es testimonio del arduo trabajo de los estudiantes, maestros, personal y familias en estas comunidades. Estas seis escuelas son modelos de excelencia para todo nuestro estado y nación”, dijo la Superintendente de Educación del Estado Molly Spearman.Ahora en su 38° año, el Programa Nacional de Escuelas Blue Ribbon ha otorgado casi 10,000 premios a más de 9,000 escuelas, y algunas escuelas han ganado múltiples premios. Las escuelas son elegibles para la nominación después de cinco años.317 homenajeados de escuelas públicas y 50 no públicas se celebrarán virtualmente en la Ceremonia de Premios Nacionales de las Escuelas del Listón Azul 2020 el 12 y 13 de noviembre.Los seis ganadores del premio de Carolina del Sur fueron reconocidos en la categoría de "Escuelas Ejemplares de Alto Rendimiento", lo que significa que se encuentran entre las escuelas de más alto rendimiento del estado según las evaluaciones estatales o pruebas normativas a nivel nacional.Las seis escuelas de Carolina del Sur reconocidas como Escuelas Nacionales Blue Ribbon son:A.J. Whittenberg Elementary School of Engineering, Greenville,Chapman High School, Spartanburg,Nation Ford High School, Fort Mill,Ocean Drive Elementary School, North Myrtle Beach,Rollings Middle School of the Arts, Summerville,Saint Mary’s Catholic School, Greenville