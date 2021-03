Senado debate paquete de estímulo con cheques de ayuda y sin aumento de sueldo mínimo

El presidente Joe Biden pidió a los senadores demócratas "actuar con celeridad para aprobar (la medida) antes de que el subsidio por desempleo para cerca de 11 millones de desempleados comience a expirar el 14 de marzo".El presidente Joe Biden llamó este martes a la bancada demócrata en el Senado a mantenerse cohesionada para garantizar la aprobación del paquete de estímulo por $1.9 billones para reactivar la economía estadounidense.Biden sostuvo una teleconferencia con los 50 senadores demócratas, durante la cual los exhortó a "permanecer unidos en su compromiso por aprobar un paquete lo suficientemente grande para afrontar la crisis sanitaria y económica que enfrentamos, y a actuar con celeridad para aprobarlo antes de que el subsidio por desempleo para cerca de 11 millones de desempleados comience a expirar el 14 de marzo", reportó la Casa Blanca en un comunicado.Biden se dirigió a sus copartidarios anticipando que el Senado probablemente aborde el paquete de estímulo este miércoles. De ocurrir un voto inicial de procedimiento para abrir el debate, el Senado podría darle su aprobación al final de esta semana.El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se mostró confiado en que el Senado aprobará el paquete de estímulo esta semana."Queremos obtener el proyecto de ley más audaz, fuerte y grande que pueda ser aprobado. Tendremos los votos que necesitamos", dijo Schumer a reporteros según CBS.El Senado está dividido en dos mitades iguales y la vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto decisivo, así que cualquier disidencia demócrata podría permitirle a los republicanos modificar el proyecto de ley.El segundo a bordo en la bancada demócrata, el senador Dick Durbin, dijo que el Partido Republicano podría presentar enmiendas a las que calificó como "letales".El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, expresó la expectativa de que su bancada conserve su oposición a un proyecto de ley que consideran como un gasto público excesivo."Esta no es una receta para reabrir a Estados Unidos de manera segura. Es lo que los demócratas prometieron hace casi un año: aprovecharse de la crisis para promover políticas liberales que no guardan relación", escribió McConnell en Twitter.Ningún republicano respaldó el plan cuando la Cámara de Representantes la aprobó el pasado fin de semana.Pero las enmiendas no serán únicamente republicanas. El senador Bernie Sanders adelantó su intención de proponer que el salario mínimo se eleve a $15 la hora.Ese apartado integra la versión aprobada por la Cámara Baja, pero fue eliminado por decisión de una funcionaria apartidista encargada de velar por el cumplimiento de los reglamentos parlamentarios en el Senado.El plan, la principal prioridad legislativa de Biden, incluye cheques de $1,400 para los contribuyentes estadounidenses, extenderá hasta agosto el subsidio por desempleo, incrementará los créditos fiscales por niños e inyectará fondos a empresas, gobiernos locales y estatales.Además, el paquete incluye un apoyo de $130,000 millones para ayudar a reabrir completamente las escuelas y universidades, asignar $30,000 millones para ayudar a los inquilinos y propietarios a superar las pérdidas económicas y $160,000 millones para el desarrollo, distribución y necesidades relacionadas con las vacunas, entre otros