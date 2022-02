Senadores anuncian un acuerdo bipartidista para reautorizar la Ley de Violencia contra la Mujer

Un grupo bipartidista de senadores anunció que alcanzaron un acuerdo para reautorizar la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), que expiró en 2018 y protege a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual.Los demócratas Dick Durbin y Dianne Feinstein y los republicanos Joni Ernst y Lisa Murkowski encabezaron las conversaciones en el Senado.El senador de Illinois Dick Durbin, el demócrata número 2 en la cámara, señaló que ninguno de los partidos logró todo lo que se quería en la reautorización, pero elogió el compromiso como un paso para abordar mejor las necesidades de los sobrevivientes de abuso doméstico.“Nuestro proyecto de ley es un compromiso”, dijo Durbin. “No incluye todo lo que el senador Feinstein y yo queríamos, ni todo lo que querían los senadores Ernst y Murkowski. Y hay disposiciones que los cuatro queríamos incluir, como el fin de la laguna que permite seguir teniendo acceso a las armas a los abusadores que dañan a sus parejas de citas”.El senador de Illinois se refería al llamado “vacío del novio”, que restringe el acceso a las armas de fuego a los abusadores conyugales condenados, pero en algunos casos no impone las mismas restricciones a las parejas que. no estando casadas, han sido acusadas de abuso.La Ley de Violencia contra la Mujer original, firmada en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton, fue un momento histórico en el que el gobierno federal sancionó de manera más agresiva a las personas condenadas por abuso doméstico y proporcionó protección legal a quienes acusan a sus parejas de violencia íntima.El presidente Joe Biden, quien como senador desempeñó un papel destacado en la aprobación de la legislación original, dijo en un comunicado el miércoles que estaba “agradecido de que este proyecto de ley bipartidista crítico esté avanzando, y espero que el Congreso lo entregue a mi escritorio sin demora”. “En un comunicado de prensa conjunto, los cuatro senadores que defendieron el proyecto de ley del Senado señalaron que VAWA había sido reautorizada tanto por los demócratas como por los republicanos, en 2000, 2005 y 2013.Feinstein y sus compañeros senadores demócratas Patrick Leahy y Dick Durbin se unieron a los senadores republicanos Shelley Moore Capito, Susan Collins, Joni Ernst y Lisa Murkowski y la actriz Angelina Jolie, que ha cabildeado por la reautorización del proyecto de ley, para hacer el anuncio. Los senadores dijeron que el proyecto de ley “reautorizará y fortalecerá la histórica ley de 1994”.La Cámara de Representantes aprobó una renovación de la ley el año pasado, porque la ley caducó a fines de 2018 pero “tuvo poco efecto práctico porque el Congreso continúa financiando programas relacionados a pesar de la falta de autorización”.Según el comunicado de los senadores, su proyecto de ley, que volvería a autorizar VAWA hasta 2026, incluye disposiciones para fortalecer los esfuerzos de educación y prevención de violaciones, proporcionar financiamiento legal y aumentar el apoyo a las comunidades marginadas como los sobrevivientes LGBTQ y “ampliar la jurisdicción penal especial de los tribunales tribales para cubrir a perpetradores de agresión sexual que no sean nativos americanos”.