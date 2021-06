Senadores de ambos partidos se reúnen en la Casa Blanca

Anuncian un marco de negociación para el plan de infraestructura este jueves

El grupo de senadores de ambos partidos que negocia un paquete de infraestructuras se reunirá con el presidente, Joe Biden, este jueves en la Casa Blanca. "Hemos acordado un marco para todo el paquete", aseguró el senador republicano por Utah Mitt Romney.Los legisladores se mostraron optimistas tras las reuniones a puerta cerrada que mantuvieron el miércoles con funcionarios de la Casa Blanca."Hemos acordado un marco [de negociación] para todo el paquete", aseguró el senador republicano por Utah Mitt Romney a los periodistas el miércoles por la tarde. "Hemos acordado un marco y nos dirigiremos a la Casa Blanca", reiteró.Esto parece poner a los legisladores en un camino más firme para cumplir con una de las principales prioridades legislativas de Biden,luego de semanas de estancamiento sobre los detalles del enorme paquete. Sin embargo, los legisladores señalaron que no es seguro un acuerdo final, en particular por los 1.2 billones de dólares que propone el proyecto de ley.El Plan de Empleo Estadounidense de Biden busca ser financiado conmayores impuestos a las empresas. Los republicanos, sin embargo, quieren un coste menor y se han opuesto a aumentar los impuestos a las empresas."Creo que tenemos un grupo bueno y equilibrado de [fuentes de financiación], y eso era importante para ambas partes. Diré que, de buena fe, intentamos llegar a ello. No nos pusimos de acuerdo en todo, pero pudimos llegar a ello", dijo el senador Rob Portman, republicano por Ohio, que lidera a los negociadores del Partido Republicano."Tenemos un marco, como saben, desde hace un par de semanas, y somos 21 los que estamos de acuerdo con él. Ahora vamos a desplegarnos y hablar con nuestros colegas", señaló.Sin embargo, ninguna de las partes ha expuesto los detalles del marco acordado. Los funcionarios de la Casa Blanca también se reunieron el miércoles con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y con el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.Schumer señaló que los demócratas siguen considerando dos vías para aprobar el proyecto de ley de infraestructuras: elaborar una medida presupuestaria centrada en la legislación económica que pueda eludir el filibusterismo y trabajar con los republicanos en un acuerdo bipartidista."Fue una reunión muy buena, entramos en bastantes detalles, estamos todos en el mismo camino. Ambas vías —la bipartidista y la de reconciliación presupuestaria— avanzan a buen ritmo y esperamos haber votado ambas en el Senado y en la Cámara [de Representantes] en julio", dijo Schumer.Ambas vías pueden tardar semanas en completarse. Sin embargo, tanto el Senado como la Cámara de Representantes estarán fuera durante el receso del 4 de julio y volverán por poco tiempo en julio antes de una pausa extendida en agosto."Una no puede hacerse sin la otra, todos estamos de acuerdo con eso", dijo Schumer a los periodistas, pero no dijo si todos los demócratas del Senado están de acuerdo en ambas vías.Schumer dijo que ambos líderes demócratas "apoyan los conceptos que hemos escuchado" pero aseguró que entraron en bastantes detalles.Los legisladores subrayaron que el marco parece ser sólido."Yo diría que este es un marco mucho más sólido", dijo el senador demócrata por Virginia Mark Warner. "No iríamos a la Casa Blanca si no creyéramos que tenemos algo", precisó.La senadora republicana por Maine Susan Collins reconoció que informar a Biden y a los líderes de ambas partes es "el último gran paso".Y añadió: "Es realmente importante que antes de volver a casa, aclaremos los detalles. Pero teniendo en cuenta dónde empezamos y dónde estamos, ambas partes negociaron de buena fe y esto es importante".