Sentenciado a 4 cadenas perpetuas

El responsable de las masacres en varios spas de Atlanta

Robert Aaron Long libró la pena de muerte en ese condado tras un acuerdo con la fiscalía en el que se declaró culpable de cuatro asesinatos. Sin embargo, los fiscales en Fulton, donde se le acusa de otros cuatro homicidios, han dicho que sí buscarán la pena capital.El hombre acusado de haber matado a ocho personas en tres spas del área del Atlanta en marzo cumplirá cuatro sentencias a cadena perpetua tras declararse culpable de cuatro de los asesinatos.La principal jueza de la Corte Superior del condado de Cherokee, Ellen McElyea, dictó la sentencia el martes en contra de Robert Aaron Long, más de cuatro meses después del multihomicidio del 16 de marzo en la sala de masajes Youngs Asian Massage. Delaina Ashley Yaun, de 33 años, Paul Andre Michels, de 54, Xiaojie Tan, de 49, y Daoyou Feng, de 44, fallecieron ese día.Long también está acusado de haber asesinado a tiros a otras cuatro personas en otros dos spas de Atlanta el 16 de marzo.La declaración de culpabilidad y la sentencia fueron parte de un acuerdo anunciado durante el procedimiento judicial.Long fue acusado formalmente de 23 cargos relacionados con los tiroteos en el condado de Cherokee, incluidos asesinato malicioso, asesinato y agresión agravados. Aunque las autoridades dijeron que varios de los cargos se descartarán o serán fusionados con otros, Long se declaró culpable de todos como parte del acuerdo al que llegó.Los fiscales habían recomendado cuatro cadenas perpetuas sin posibilidad de salir en libertad condicional, más 35 años de condena. McElyea estuvo de acuerdo con la recomendación.La fiscal de distrito del condado de Cherokee, Shannon Wallace, afirmó que las víctimas que sobrevivieron al ataque y las familias de las personas que fueron asesinadas no quisieron pedir la pena de muerte."El imputado fue despiadado en sus acciones, pero las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas asesinadas optaron por pedir clemencia", aclaró en una conferencia de prensa el martes, "prefirieron que este imputado pase el resto de su vida en prisión recordando sus monstruosas acciones”, agregó.La evidencia muestra que Long ingresó a Youngs Asian Massage y pagó por un servicio, según los fiscales. Tenía una pistola con 17 balas en el bolsillo que había comprado ese mismo día junto con una caja de 50 balas, afirmó Wallace. Su servicio terminó alrededor de las 4:45 pm.Entonces Long se dirigió al baño de la parte de atrás y al salir le disparó fatalmente a Michels, que estaba recargado sobre el mostrador mirando su teléfono celular."Según la declaración del acusado, él sacó una pistola 9 milímetros, la alzó hacia el Sr. Michels y disparó una vez, ejecutándolo", explicó Wallace.Luego caminó hacia la parte de enfrente del spa, “disparándole a todas y cada una de las personas que se encontró”.Feng, que llevaba pocos meses trabajando en el spa, se encontraba en una habitación con un cliente cuando estallaron los disparos. Le dispararon cuando asomó la cabeza al pasillo para ver qué estaba ocurriendo. El cliente que estaba en la habitación con ella sobrevivió.Los empleados y los clientes corrieron a las habitaciones para esconderse al escuchar los disparos que no cesaban.Tan estaba escondida en una habitación cuando le dispararon una vez en la cabeza, dijeron los fiscales. Después de asesinarla, Long fue a otra habitación donde un cliente estaba agachado detrás de una mesa de masajes.Allí le disparó al hombre una vez en la cara, aunque este sobrevivió. Los fiscales dijeron en la sala del tribunal que la bala "todavía está alojada en su cuerpo". La víctima estuvo presente en la sala del tribunal para la audiencia.Yaun estaba en el spa con su esposo, Mario González, para recibir un masaje en pareja. Los dos estaban en habitaciones separadas cuando comenzó el tiroteo. Los fiscales dijeron que Yaun fue asesinada mientras se agachaba en un rincón. La bala atravesó su cuerpo y entró en el negocio de al lado.Según el estado, seis empleados y clientes sobrevivieron al ataque, incluido González. Los fiscales dijeron que se escondieron en habitaciones donde Long no entró o donde había alguien más a quien sí le disparó.El ataque duró menos de 10 minutos; Long salió de la sala de masajes de Cherokee a las 4:50 pm. Después de dirigió Atlanta, donde se le acusa de haber perpetrado otras dos masacres.Seis de las ocho víctimas eran mujeres de ascendencia asiática.Long ha asegurado que las masacres estuvieron motivadas por su “adicción al sexo”, una explicación que la mayoría de los expertos rechaza porque está fundada en peligrosos estereotipos sobre las mujeres, en particular las de ascendencia asiática. En el pasado, hombres blancos han usado este argumento pseudocientífico para absolverse.Los expertos también indican que la explicación descarta la dinámica racial y puede “ser dañina” para la forma en que el público entiende estos problemas.En la audiencia del martes, Wallace aseguró que Long perdió el control de sí mismo debido a su supuesta adicción y que los investigadores del condado de Cherokee no hallaron evidencia de prejuicio racial."Este no fue ningún tipo de crimen de odio", afirmó.McElyea, sin embargo, puso en duda esa afirmación."Pero lo que también es cierto es que lastimó a personas que no estaban en esas categorías porque una vez que se le da un arma al odio, no importa quién se interponga en el camino", afirmó.Long, vestido con una camisa blanca abotonada y pantalones grises con grilletes alrededor de la cintura y las muñecas, le dijo este martes a la jueza en la sala del tribunal que en la mañana del tiroteo su compañero de apartamento lo había escuchado cuando puso un video pornográfico. Avergonzado, decidió salir a comprar una pistola para suicidarse.Compró el arma, fue por alcohol y condujo hasta el spa de Youngs Asian Massage.Mientras estaba sentado en el estacionamiento emborrachándose, comenzó a “pensar en matar a la gente que estaba allí”, le dijo a la jueza.Después de pagar por un servicio y usar su baño, comenzó a dispararle a los empleados y clientes.Según los fiscales, Long planeaba viajar a Florida para llevar a cabo otra masacre. Pero fue arrestado luego de que sus padres se comunicaran con las autoridades al ver que la policía había compartido su foto. Gracias a que habían puesto una aplicación de rastreo en el teléfono de su hijo, los padres pudieron ayudar a las autoridades a encontrarlo.El próximo mes Long comparecerá en la corte del condado de Fulton por los cargos pendientes en Atlanta. Si bien el acuerdo en el condado de Cherokee le evitó una sentencia de muerte, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, aseguró que buscará la pena de muerte, según lo reportó