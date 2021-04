Sentencian madre a 38 de prisión

La madre de Lexington que mató a su hija, de 4 años, al cerrar la boca con cinta, recibe 38 años de prisiónLEXINGTON, SC - Una madre del condado de Lexington fue sentenciada a 38 años de prisión por homicidio por cargos de abuso infantil en relación con la muerte por asfixia en 2017 de su hija de cuatro años.Cynthia Estrada-Lopez, de 28 años, quien se declaró culpable, fue sentenciada por el juez de circuito de SC Walton McLeod IV después de una audiencia de 90 minutos el jueves en el juzgado del condado de Lexington durante la cual los fiscales presentaron evidencia sobre el caso.Lilly López había sido sujetada con cinta adhesiva a una cama, su boca tapada y cuando vomitó durante el tiempo que estuvo inmovilizada, el líquido terminó en sus pulmones, provocando su muerte por asfixia, según las pruebas del caso. La niña también había sido golpeada y tenía hematomas en la cabeza, la espalda y el mentón, según las pruebas.En una entrevista el viernes, Hubbard y la fiscal principal del caso, Suzanne Mayes, dijeron cuando los ayudantes del alguacil del condado de Lexington y el personal médico llegaron por primera vez a la casa de Estrada-López alrededor de las 9 p.m. el 31 de julio de 2017, después de recibir una llamada al 911, la niña no respondía y se le habían quitado la cinta adhesiva. Más tarde, Lilly fue declarada muerta en un hospital local.Estrada-López y su esposo, David Steadman, les dijeron a los oficiales que Lilly acababa de colapsar. Pero al investigar el caso, un investigador de la División de Aplicación de la Ley del Estado especialmente capacitado para entrevistar a niños, habló con uno de los hermanos de Lilly, quien le contó al agente que fue testigo de cómo la madre pegó a Lilly en la cama y le cerró la boca con cinta adhesiva.Con esa evidencia, los investigadores con una orden de registro regresaron a la casa en Nazareth Road cerca de Red Bank y encontraron restos de la cinta de sujeción en una bolsa de basura. López-Estrada confesó haber inmovilizado a la niña. Su esposo, David Steadman, dijo que no participó, pero confesó no haber brindado ayuda médica cuando debería haberlo hecho.López-Estrada dijo a los oficiales que su hija había estado "jadeando por aire" y que había esperado "al menos tal vez una hora" antes de llamar al 911, dijo Mayes. "La razón por la que dijo que esperaba fue que, 'no quería que se viera peor' de lo que ya estaba", dijo Mayes.Hubbard dijo: “La muerte de esta preciosa niña de 4 años es uno de los casos más trágicos que hemos visto y ha tenido un impacto duradero en nuestra oficina, las fuerzas del orden y la oficina del forense (del condado de Lexington). La muerte de Lilly es incomprensible para nosotros y se ve agravada por la naturaleza insensible de las acciones de su madre ".En febrero de 2020, el esposo de Estrada-Lopez, Steadman, ahora de 28 años, fue sentenciado a 20 años de prisión por el juez de circuito Eugene Griffith después de un juicio con jurado de cinco días. Ahora está en el Departamento de Correcciones de Carolina del Sur.El jurado encontró a Steadman culpable de homicidio por abuso infantil bajo una sección de esa ley que incluye negligencia. Steadman no participó en el asesinato de Lilly, pero admitió haber visto a Lilly inmovilizada en la cama con cinta adhesiva y sufrir angustia médica y que no había brindado la atención médica necesaria, dijeron los fiscales.