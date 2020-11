¿Será peligroso es volar durante una pandemia?

Esto es lo que se sabe y cómo hacerlo más seguroEn cualquier otro año, estaríamos felizmente volando para llegar más rápido a la casa de la familia durante el feriado de Acción de Gracias y las Navidades. Pero es 2020, y a nivel mundial hay más de 1,3 millones de muertes por el nuevo coronavirus hasta ahora, con la esperanza en las recientemente anunciadas vacunas contra este terrible virus que tanto ha cambiado nuestras vidas.“¡Estoy preocupado por viajar en avión”, mi esposa y yo tenemos un viaje a Colomba en los próximos días y me preocupa pasar por el aeropuerto y estar en la cabina de un avión con cientos de personas como “sardinas en lata”!Casi en cualquier lugar al que puedas viajar, las cifras de contagio son desalentadoras. Los casos de covid-19 se disparan en muchas áreas de Estados Unidos. California y Texas, por ejemplo, recientemente sobrepasaron el millón de casos, y las camas de cuidados intensivos se llenan en un número creciente de ciudades.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) instan a los estadounidenses a no viajar para celebrar Acción de Gracias este año.Una “epidemia silenciosa” de infecciones asintomáticas por covid-19 está detrás del último aumento de casos, según el Dr. Robert Redfield, director de los CDC.Eso significa que los controles de seguridad implementados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), por muy buenos que sean, probablemente no detecten a nadie que esté propagando el virus sin síntomas obvios como tos o fiebre.“Si estás en un avión grande ahora, hay una posibilidad razonable de que alguien que esté infectado con covid-19 esté en ese avión», indicó Linsey Marr, profesor de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech, quien es un destacado experto en la transmisión de virus por aerosoles.Los primeros estudios, realizados antes de que las aerolíneas requirieran el uso de máscaras en todo momento, han descubierto algunos casos raros de transmisión de covid-19 en aviones, aunque el rastreo de contactos completo ha sido un desafío para los viajes aéreos.Cuando se trata de enfermedades infecciosas, los aviones tienen un excelente historial de seguridad porque el aire que las personas respiran mientras vuela es uno de los más filtrados en los viajes, según Joseph Allen, quien dirige el programa Healthy Buildings en Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública.Todos los jets comerciales importantes tienen sistemas de ventilación con filtros HEPA de alta calidad capaces de eliminar el 99,97% del polvo, polen, moho, bacterias y otras partículas en el aire con un tamaño tan pequeño como 0,3 micrones. A modo de comparación, se cree que el covid-19 tiene entre 0,06 y 1,4 micrones.Cuando esos sistemas de ventilación funcionan y todos están enmascarados, el riesgo de covid-19 se reduce enormemente, según Marr.«Yo diría que ir a un restaurante es más riesgoso que sentarse en un avión, en uno de los aviones más grandes», dijo Marr. «Son las otras partes del viaje las que más me preocupan».Por ejemplo, el proceso de embarque. Las calzadas de los aviones pueden llenarse, ya que las personas se apilan esperando su turno, solo para ingresar a un avión estacionado que probablemente tenga poca o ninguna recirculación de aire.«Durante el abordaje, es cuando normalmente no hay ventilación: los aviones no tienen sus unidades de energía auxiliares en funcionamiento, no suelen estar conectados a los sistemas de ventilación basados ​​en puertas», dijo Allen.Si se venden todos los asientos y el proceso de embarque es lento, eso puede aumentar sus probabilidades hasta que comience el flujo de aire y la filtración.«Hemos realizado mediciones en los aviones cuando la gente está subiendo y vemos altos niveles de dióxido de carbono, que es un indicador de que no hay suficiente ventilación», dijo Allen.Los trenes y los traslados al aeropuerto también te ponen en contacto a menos de 2 metros con otros; y si viajas al aeropuerto en Uber o taxi, estás en otro espacio pequeño.«Piense en toda la experiencia relacionada con los viajes», dijo Allen. «Puede que estés tomando un taxi, autobús o metro, lidiando con las colas de seguridad o yendo al restaurante en el aeropuerto».Aquí está la pregunta clave a responder: no importa cuán seguro sea viajar en avión, y no importa cuán bien ventilada pueda estar la cabina de un avión en una aerolínea importante, ¿debería volar para las vacaciones?No, dice Allen. «En este momento, no deberíamos viajar a menos que sea absolutamente necesario», dijo. «Es difícil, todos sufrimos de fatiga pandémica, estamos listos para que esto termine, pero la realidad es que no ha terminado».«Tenemos la responsabilidad compartida de actuar de manera apropiada y minimizar la rapidez con que este virus continúa propagándose».