Sergio “Kun” Agüero anuncio que se retira del futbol profesional

Luego de ese alarmante momento en donde Agüero salió del campo por un dolor en el pecho y parecía un mal presagio teniendo el antecedente de Eriksen, hoy se confirma que el atacante argentino se retira del fútbol debido a una arritmia cardíaca que le imposibilita jugar.El atacante del Barcelona había convocado una reunión para este miércoles en donde anunciaría su futuro en una rueda de prensa y, como se preveía, en dicha conferencia Agüero anunció que su carrera como futbolista había finalizado.Una carrera con una trayectoria de 18 años en donde brilló en grandes clubes de Europa como el Atlético de Madrid y el Manchester City y en donde consiguió toda clase de títulos, sin embargo, Agüero se retira con una deuda pendiente que ya no podrá saldar.A pesar de haber conseguido la Europa League y la Supercopa con el Atlético y de haber ganado todo a nivel local con el Manchester City, equipo en donde además se consagró como máximo goleador histórico hubo un anhelado trofeo que no pudo conseguir a nivel de clubes.Se trata nada más y nada menos, que de la UEFA Champions League, el título con el que todo futbolista que juega en la élite sueña, y a pesar de que el Kun estuvo cerca de conseguirlo, en 2016 el City cayó en la semifinal ante el Real Madrid y en la edición 2020-2021 cayeron en la final ante el Chelsea, dejará esa gran cuenta pendiente.A pesar de no haber conseguido la Champions, el Kun se retira del fútbol con una carrera envidiable en la que sumó un título de Europa League y de Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid; 5 Premier Leagues, 1 FA Cup, 3 Community Shield y 6 Copas de la Liga en el Manchester City; 2 mundiales Sub-20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y el más reciente título de la Copa América con la selección de Argentina.