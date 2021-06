Severa escasez de sangre

Nuevos efectos de la pandemia que conducen a una disminución significativa en el suministro de sangre del país

Carolina del Sur (24 de junio de 2021): la Cruz Roja Americana atraviesa una severa escasez de sangre a medida que aumenta la cantidad de casos de traumatismos, trasplantes de órganos y cirugías electivas, lo que agota el inventario de sangre de la nación. Se insta a los donantes de todos los tipos de sangre, especialmente del tipo O, a que programen una cita para donar lo antes posible a fin de evitar un mayor impacto en los pacientes.En este momento, los hospitales están respondiendo a un número atípicamente alto de traumas y visitas a la sala de emergencias. En comparación con 2019, la Cruz Roja ha visto un aumento de 10% en la demanda de glóbulos rojos de los hospitales con centros de trauma en 2021, más de cinco veces el aumento de otros centros que brindan transfusiones de sangre.“Cada segundo cuentan en situaciones de trauma de emergencia, la sangre que ya está en los estantes puede marcar la diferencia en la atención para salvar vidas”, dijo Rod Tolbert, Ejecutivo regional, de la Región Carolina del Sur de la Cruz Roja. “A medida que muchas personas comienzan a disfrutar de los viajes y el tiempo con sus seres queridos nuevamente este verano, los pacientes confían en la generosidad de los donantes para garantizar que tengan acceso al tratamiento que necesitan. Considere la donación de sangre como una actividad de verano que puede ayudar a salvar vidas".Los pacientes necesitan la ayuda de los estadounidenses. Programe una cita para donar sangre ahora utilizando la aplicación Red Cross Blood Donor, accediendo a RedCrossBlood.org/espanol, llamando al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).Además de las necesidades por traumatismos, existe una gran demanda hospitalaria de sangre, ya que las personas que postergaron la atención durante el pico de la pandemia se presentan con una enfermedad más avanzada, lo que requiere un aumento de las transfusiones de sangre. Durante los últimos tres meses, la Cruz Roja distribuyó alrededor de 75.000 hemoderivados más de los previstos para satisfacer estas necesidades. Como consecuencia de esta escasez, algunos hospitales se ven obligados a reducir el ritmo de las cirugías electivas hasta que se estabilice el suministro de sangre. La sangre es perecedera y no se puede almacenar, por lo que debe ser repuesta constantemente por generosos donantes de sangre.En la mayoría de los casos, aquellos que han recibido una vacuna contra la COVID-19 pueden donar. Sin embargo, es importante saber el nombre del fabricante de la vacuna que recibieron para determinar si cumplen los requisitos para la donación.Seguridad durante la campaña de donación de sangreLa Cruz Roja ha actualizado sus protocolos de seguridad durante la pandemia de manera consistente con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna, incluido el personal y los donantes, ya no necesitan usar mascarilla ni cumplir con el distanciamiento social. Es necesario que los individuos no vacunados sigan usando mascarilla y mantengan el distanciamiento social. Se solicita a los donantes que programen una cita antes de llegar a la campaña.No espere para donarLos donantes también pueden ahorrar hasta 15 minutos en la campaña de donación de sangre completando un RapidPass®. Con RapidPass®, los donantes completan el cuestionario de antecedentes de salud y de lectura previa a la donación en línea desde un dispositivo móvil o computadora el día de la donación. Para completar un RapidPass®, siga las instrucciones en RedCrossBlood.org/RapidPass o use la aplicación Red Cross Blood Donor.Para donar sangre, las personas deben traer una tarjeta de donante de sangre o licencia de conducir u otros dos tipos de identificación que se requieren al momento de inscribirse. En la mayoría de los estados, las personas que tengan 17 años de edad (16 con el consentimiento de los padres cuando lo permita la ley estatal) y que pesen al menos 110 libras y gocen de buena salud en general, podrán donar sangre. Los estudiantes de secundaria y otros donantes de 18 años o menos también deben cumplir ciertos requisitos de estatura y peso.