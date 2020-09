“Si quieres una relación seria, cuídate del canto de las sirenas”.

Uno de los errores que he cometido en mis relaciones es buscarle justificación o explicación a lo que un hombre me está diciendo. En qué cabeza cabe explicarme a mí misma (generalmente para que me suene más bonito) lo que ya me están diciendo, quizás solo en la mía, y es cuando empiezo a justificar lo injustificable.La primera vez que oí hablar del “canto de las sirenas” estaba en Roma con mi padre. Yo tenía como 27 años y no tenía novio.Mi padre quería que me casara, así que me explico lo que era “el canto de las sirenas” en la mitología.Me decía que Homero en la novela de La Odisea, describía a las sirenas como hermosas criaturas que seducían con sus voces a quienes las escuchaban.Hechizaban a los marineros quienes por seguir su canto acababan perdidos sin poder llegar a puerto para reunirse con sus esposas.Aseguró que, si realmente quería casarme o tener una buena relación de pareja, debía estar atenta y no escuchar nunca más “el canto de las sirenas”.Esa tarde sentados bebiendo el vino de la casa de un pequeño restaurante, me dijo, -Tatiana los hombres no mienten.-Cuando un hombre le dice que - NO está listo para una relación seria, es porque no lo está, así de simple, no le busque más explicación, siga su camino.-Si le dice que esta confundido, que la del problema no es usted sino él. -Parece y váyase. ¿Porque se va a quedar con alguien que desde el principio está reconociendo que tiene un problema?-Si el tipo le está confesando que no es el momento, siga su camino, no se quede esperando un momento que no va a llegar.Entendí que no somos nosotras las que tenemos que ajustar nuestras necesidades o anhelos para que coincidan con el hombre que se nos cruzó.Simplemente tenemos que ponernos unos zapatos cómodos para continuar disfrutando el camino de la vida y encontrarnos con un hombre que esté listo, al que la confusión ya se le haya pasado y sea su momento, y de esos hay muchos. Depende de nosotras aprender a escuchar lo que nos dicen sus palabras, para no terminar siguiendo “el canto de las sirenas”.¿Quieres ser una Mujer sin equipaje, con mucha autoestima, que ya no carga pasado y le sobra la seguridad para tomar tal o cual decisión? Suscríbete a mi Blog: http://www.mujersinequipaje.com Si te encantó este Post y sientes que le puede ayudar a alguna Mujer, te doy las gracias por compartirlo.Sígueme en las redes como @mujersinequipaje o escríbeme a mujersinequipaje@gmail.comBendiciones y gracias por leerme.Con enorme cariño,Tatiana