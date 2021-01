¡Sin Coquito la Navidad es más corta!

Por Wilfredo LeonEl coquito es otra bebida tradicional de Puerto Rico para celebrar la Navidad, pero es tan deliciosa que puede disfrutarse en cualquier época del año.Me parece que las Navidades más largas del mundo son las de Puerto Rico: comienzan el día de Acción de Gracias a finales de noviembre y culminan con las fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan, a mitad de enero con las octavitas.Lo cierto es que las Navidades puertorriqueñas se celebran con Coquito, una bebida a base de coco y licor, generalmente ron, que sería el equivalente al eggnog en Estados Unidos.Es una bebida muy fácil de preparar, lleva pocos ingredientes que no requieren más que ser mezclados y dejar enfriar unas horas antes de servirla y disfrutar.Hay mil y una recetas para hacer coquito, cada cual le pone o le quita algún ingrediente y le da su toque personal en cuanto a las especias y la cantidad de ron se refiere.Son muy populares las recetas de coquito con distintos sabores como pistacho, Nutella y almendras, pero yo he preferido el original. No me he quedado atrás y le he dado mi toque personal como es debido y presentándolo con coco rallado, que, a mi gusto, es un detalle que le va muy bien.Algunas recetas llevan yemas de huevo, a la que llaman ponche, pero según he preguntado a personas de aquí, el Coquito tradicional no lleva huevosDigamos que esta bebida puede ser una ofrenda a los dioses taínos por habernos devuelto al siglo XXI, después de pasar un poco más de 70 días viviendo en la edad de piedra...pero esa es otra historia...¡Mientras tanto, disfrutemos de esta bebida gloriosa con sabor a Boricua!¡¡Weeeepaaaa!!