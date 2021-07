Sin presencia de Julio Urías, rosters para el MLB All-Star Game 2021

Grandes Ligas dio a conocer los jugadores a participar con la polémica ausencia del pitcher mexicano.Se dieron a conocer los rosters completos de pitchers y jugadores reserva para el MLB All-Star Game 2021 sin la presencia de Julio Urías, quien al momento es el pitcher más ganador en la temporada de las Grandes Ligas.El lanzador mexicano acumula 10 triunfos en la campaña, fue el primero en MLB en llegar a esa cifra y ahora comparte ese número con Kyle Hendricks (Cubs) y Aaron Civale (Indians), como los únicos con 10 triunfos, aunque Julio Urías es quien tiene más ponches con 110 recetados.Dave Roberts, quien es su manager en Los Angeles Dodgers, será quien comande al equipo de la Liga Nacional, por lo que fue raro que Urías no fuera elegido, pero se dice que fue para darle un mejor descanso, al tampoco ser tomados en cuenta Kendricks ni Civale.ROSTERS MLS ALL-STAR GAME 2021LIGA AMERICANATITULARES: 1B Vladimir Guerrero Jr. (TOR), 2B Marcus Semien (TOR), SS Xander Bogaerts (BOS), 3B Rafael Devers (BOS), C Salvador Pérez (KC), OF Mike Trout (LAA), OF Aaron Judge (NYY), OF Teóscar Hernández (TOR), DH Shohei Ohtani (LAA).Pitchers: Shane Bieber (CLE)*, Gerrit Cole (NYY), Nathan Eovaldi (BOS), Kyle Gibson (TEX), Yusei Kikuchi (SEA), Lance Lynn (CWS), Carlos Rodón (CWS), Shohei Ohtani (LAA).Pitchers Relevistas: Matt Barnes (BOS), Aroldis Chapman (NYY), Liam Hendriks (CWS), Ryan Pressly (HOU), Gregory Soto (DET).Jugadores reservas: Mike Zunino (TB), José Altuve (HOU), Bo Bichette (TOR), Carlos Correa (HOU), Matt Olson (OAK), José Ramírez (CLE), Jared Walsh (LAA), J.D. Martínez (BOS), Nelson Cruz (MIN), Michael Brantley (HOU), Joey Gallo (TEX), Adolis García (TEX), Cedric Mullins (BAL).LIGA NACIONALTITULARES: 1B Freddie Freeman (ATL), 2B Adam Frazier (PIT), SS Fernando Tatis Jr. (SD), 3B Nolan Arenado (STL), C Buster Posey (SF), OF Ronald Acuña Jr. (ATL), OF Nick Castellanos (CIN), OF Jesse Winker (CIN).Pitchers: Corbin Burnes (MIL), Yu Darvish (SD), Jacob deGrom (NYM), Kevin Gausman (SF), Germán Márquez (COL), Trevor Rogers (MIA), Zack Wheeler (FIL), Brandon Woodruff (MIL).Pitchers Relevistas: Josh Hader (MIL), Craig Kimbrel (CHC), Mark Melancon (SD), Alex Reyes (STL).Jugadores reservas: J.T. Realmuto (FIL), Ozzie Albies (ATL), Kris Bryant (CHC), Brandon Crawford (SF), Jake Cronenworth (SD), Eduardo Escobar (ARI), Max Muncy (LAD), Trea Turner (WSH), Mookie Betts (LAD), Bryan Reynolds (PIT), Kyle Schwarber (WSH)*, Juan Soto (WSH), Chris Taylor (LAD).