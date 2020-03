Sin REAL ID no podrás hacer viajes aéreos.

Otras identificaciones que puede usar como REAL ID

Cerca de dos tercios de las licencias de conducir estatales de EE.UU. no cumplen con una ley de seguridad posterior al 11 de septiembre de 2001 (9/11), que entrará en vigencia el 1 de octubre. Aquellos que no tengan ese requisito no podrán volar si no cuentan con otras formas de identificación REAL ID que estén de acuerdo a la ley.Preocupado por el impacto en los viajes aéreos, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) disminuyó las restricciones esta semana, permitiendo que las agencias estatales acepten documentos de identidad de forma electrónica.“Asegurar que cada estado cumpla con el REAL ID para octubre es una de las principales prioridades del departamento”, dijo el secretario interino del DHS, Chad Wolf, en un comunicado de prensa. “Si bien hemos tenido progresos, todavía tenemos mucho trabajo por delante porque aproximadamente dos tercios de todas las licencias actualmente no cumplen con REAL ID”.Agregó: “Tenga la seguridad de que nuestro departamento continuará examinando otras opciones viables para mejorar este proceso y hace todo lo posible para informar sobre el requisito para obtener una REAL ID, antes de la fecha límite de cumplimiento total a finales de este año”.Todd Hauptli, presidente ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos, mostró su licencia de conducir que cumple con REAL ID durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington el 1 de octubre de 2019.Si bien Wolf afirma que este “envío previo” de documentos dará como resultado un proceso de solicitud más rápido, no está claro cuán veloz será.Eso se debe a que, como dice Wolf, “todavía se requiere una visita en persona y copias físicas de sus documentos”.A partir del 1 de octubre, los viajeros deben tener una licencia de conducir REAL ID, pasaporte de Estados Unidos, identificación militar de EE.UU. u otra identificación permitida para volar dentro de Estados Unidos.La Ley REAL ID, que estableció estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias estatales y su producción, prohíbe a las agencias federales aceptar licencias de estados que no cumplen con los estándares mínimos para ciertas actividades.Para obtener una licencia de conducir estatal que cumpla con REAL ID, el DHS requiere que los solicitantes proporcionen documentación que muestre su nombre legal completo, su fecha de nacimiento, su número de seguro social, dos comprobantes de domicilio de residencia principal y estado legal. Los estados podrían imponer más requisitos.Si no puedes presentar una identificación admisible, el punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de un aeropuerto de EE.UU. no te permitirá volar.Muchos estados, incluyendo Carolina del Sur, ya emiten licencias Real ID, pero los viajeros no deben asumir que sus licencias de conducir y cumplen con los requisitos. Por ejemplo, Georgia se hizo compatible en 2012 y California en 2018, pero sus licencias de conducir emitidas antes de esas fechas no lo son.Pasaporte estadounidense,Tarjeta de pasaporte estadounidense,Tarjetas de viajero de confianza del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST),Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluyendo identificaciones emitidas para dependientes,Tarjeta de residente permanente,Tarjeta de cruce fronterizo,Identificación federal con foto (tribal-issued photo ID)Tarjeta HSPD-12 PIV,Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá,Credencial de identificación del trabajador de transporte,Tarjeta de autorización de empleo del servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (I-766),Credencial de marino mercante de EE.UU.