Bienvenido a la edición del lunes de las Notas de Noorani. ¿Tiene una historia que desea que incluyamos? Envíeme un correo electrónico a anoorani@immigrationforum.org.EXCLUIDOS: Decenas de millones de inmigrantes corren el riesgo de quedar fuera de las pruebas y el tratamiento de COVID-19, informa Rafael Bernal en The Hill. "Los billones de estímulos aprobados por el Congreso hasta ahora en respuesta a la crisis del coronavirus proporcionan pruebas y tratamiento a cualquiera que sea elegible para Medicaid federal, pero eso no incluye más de 10 millones de inmigrantes indocumentados, ni hasta cuatro millones de residentes legales permanentes que" he estado en el país menos de cinco años ". Tampoco incluye a aquellos con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o Estatus de Protección Temporal (TPS). Durante una pandemia, las políticas que dejan a algunos vulnerables nos dejan a todos vulnerables.DEMANDAS - Un hombre en Illinois está demandando a la administración Trump por negar la ayuda de la Ley CARES a ciudadanos estadounidenses casados ​​con inmigrantes indocumentados, informa Connor Perrett en Business Insider. "[Debido a una disposición [de la Ley CARES] agregada por la administración Trump, ambos socios deben tener un número de seguro social para que cualquiera de los socios reciba ayuda, alega la demanda". Mientras tanto, resumiendo una demanda presentada por el Justice Action Center y otros, Stuart Anderson escribe en Forbes que “la proclamación presidencial emitida el 22 de abril de 2020 es un intento de usar la crisis COVID-19 para lograr lo que la administración no pudo lograr a través de la legislación . La proclamación contiene disposiciones casi idénticas sobre inmigración legal a las de un proyecto de ley diseñado por la Casa Blanca que el Senado de los Estados Unidos rechazó el 15 de febrero de 2018 ".SISTEMA MUNDIAL DE ALIMENTOS: COVID-19 ha dejado en claro que los inmigrantes no son solo la clave del sistema alimentario de Estados Unidos sino también del mundo, informa Chase Purdy en Quartz. En el Reino Unido, la falta de trabajadores migrantes ha causado una escasez de hasta 80,000 cosechadores. En España, menos de la mitad de los trabajadores temporeros marroquíes que recogen fruta pudieron hacerlo este año. En todo el sudeste asiático, los migrantes “cruzan frecuentemente las fronteras para llenar puestos de trabajo en múltiples sectores, incluida la agricultura. Con controles fronterizos más estrictos, muchos trabajadores migrantes se encuentran atrapados en el hogar o en el extranjero y, a menudo, sin ningún tipo de seguridad sanitaria o protección legal ”. La pandemia "está revelando un vínculo vulnerable en la cadena de suministro de alimentos: las poblaciones inmigrantes que constituyen una gran parte de la fuerza laboral agrícola. El sistema alimentario global, tal como funciona hoy, depende del trabajo de los inmigrantes para funcionar sin problemas, y la pandemia está enfatizando el riesgo de subvalorar ese trabajo ”.NUEVO DESAFÍO, NUEVOS PAPELES - Mientras que la pandemia de coronavirus devasta sectores dominados por trabajadores inmigrantes (restaurantes, hoteles, limpieza de oficinas, etc.), muchos se están adaptando a nuevos empleos o cambiando habilidades para aprovechar nuevas oportunidades, Claudia Torrens y Gisela Salomon informan para La Prensa Asociada. La inmigrante venezolana Yelizta Esteva pasó de un puesto de peluquería a un trabajo con Instacart, el servicio de entrega de comestibles al que también se unió su esposo, que trabajaba en una empresa de remodelación de casas. Maribel Torres limpió apartamentos. "Ahora, con el apoyo de MakerSpace, un espacio de trabajo colaborativo lleno de herramientas y materiales que las personas pueden aprender a usar, y La Colmena, una organización sin fines de lucro que ayuda a los jornaleros, está cosiendo máscaras desde casa".TENIS Y PAPÁ: la mayoría de sus amigos de la infancia tienen una historia sobre cómo comenzó su amor por los deportes, y generalmente involucraba a sus padres, pero ese no fue el caso de Sopan Deb y su padre, Shyamal Kanti Deb, que vinieron a EE. UU. India en 1975, Sopan escribe en un ensayo del New York Times. "Se sentía como si todos los otros niños se hubieran unido a su padre por una pasión compartida por el atletismo, y no había encontrado la manera de vincularme con mi padre". Al igual que muchos padres del sur de Asia de su generación, Shyamal estaba tratando de llegar a fin de mes y asegurarse de que sus hijos se enfocaran en actividades profesionales y académicas. Pero luego, muchos años después, después de una larga separación, Sopan se volvió a conectar con su padre durante un partido de tenis: "No había lanzado una raqueta en 20 años. Sin embargo, quería hacer esto por Shyamal: darle la oportunidad de ser un padre que practicaba deportes con su hijo. Si estoy siendo honesto, también quería eso para mí ".Gracias por leer,Ali