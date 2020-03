Solo el pensar en el envejecimiento me aterra!

Respuesta

Hola mis queridos lectores espero que estén bien de salud en unión de sus familiares y amigos!Como siempre doy contestación a sus cartitas de la mejor manera que podría ayudarlos, Por favor tengan paciencia si hay veces que no les puede contestar rápidamente.Ayer recibí una cartita muy interesante donde Elizabeth me dice que ella esta notando algunos cambios en ella y solo de pensar en el envejecimiento la aterra! Y me pregunta que debe hacer?; Este es un punto muy importante en nuestras vidas. Hacemos de la vejez algo terrible y poco atractivo. Pero es un proceso natural.Si no podemos aceptar a nuestro niño interior y sentirnos a gusto con lo fuimos y con lo que somos, como podremos aceptar la siguiente etapa?En nuestra cultura hemos creado lo que yo le llamo el “culto a la juventud” Está muy bien y es bueno amarnos. Y cuando somos jóvenes pero, por que no podemos amarnos cuandosomos mayores?Muchas mujeres se sienten invadidas de temor cuando piensan en la vejez. Muchas personas enfrentan problemas que tienen que ver con la juventud, la apariencia y pérdida de belleza. Hacerse viejos significa tener arrugas y tener la piel floja.Yo deseo hacerme vieja. Eso forma parte del hecho de estar aquí. Estamos en este planeta para experimentar todas las partes de la vida. La vejez es un proceso que todo el tiempo pasa.Mi abuelita decía que hay que envejecer con gracia. Vive tu vida de la manera correcta y con mucha paz. Creo que hayamos de morir no de una enfermedad creo que cuando llega nuestro momento de partir es cuando realizamos que hicimos lo que venimos a hacer aquí. Me gustaría profundizar más pero el espacio me limita.Buena suerte! Espero que tomes la decisión correcta. Pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com o al periódico Latino, Querida Ceci P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662