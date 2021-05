"Soy indocumentado, ¿puedo pedir permiso de viaje en estas vacaciones?"

Ciertos indocumentados amparados temporalmente de la deportación pueden salir de Estados Unidos este verano, pero antes de abordar un vuelo o subirse al automóvil, deben pedir un permiso cuyo trámite demora entre 5 a 6 meses, quizás más.Llega la temporada de verano y miles deplanean viajar fuera del país para visitar a sus familiares. Pero antes de subirse al automóvil o abordar un vuelo, tome las cosas con calma y averigüe qué pasos debe dar, quiénes y cuánto tiempo antes de emprender el viaje.Abogados consultados recalcan a los“por nada en el mundo” se les ocurra salir del país porque pierden automáticamente su derecho de permanencia en Estados Unidos.“Les cae encima la Ley del Castigo”, advierte Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles California.Aprobada por el Congreso en 1996, la denominada Ley del Castigo sanciona con 3 años fuera si la permanencia no autorizada pasa de los 180 días. Pero si la permanencia indocumentada es mayor a 365 días, el castigo se eleva a 10 años.Al término del plazo estipulado por la legislación, el inmigrante debe iniciar un complejo proceso consular para obtener un perdón y una autorización de entrada legal a Estados Unidos.Si el indocumentado deportado decide volver sin permiso y es arrestado, incurre en un crimen ( reentry) castigado con cárcel y la prohibición de por vida para regresar al país.En cuanto a los indocumentados amparados de la deportación por un Estados de Protección Temporal (TPS), deben tramitar una autorización anticipada de viaje (parole) para garantizar que podrán reingresar nuevamente a Estados Unidos.“Cualquier persona indocumentada con estatus temporal que salga de Estados Unido, sea DACA o TPS, necesita un permiso especial otorgado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dice José Guerreo, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).“Sea un Advance Parole y un Reentry Permit (para titulares de TPS o refugiados), debe pedirse con tiempo. Y nada garantiza que la persona tiene asegurado el reingreso”, advierte.QuoteGuerrero dice además que “también deben considerar dos cosas. Primero que el permiso se pide por razones humanitarias o familiares, nunca por placer. Y segundo, que la solicitud de permiso debe presentarla 120 o 150 días antes del viaje. La USCIS se tarda en procesarlos entre 5 a 6 meses. A veces más tiempo”.‘Maximiliano’ es uno de los 11 millones de indocumentados que vive en Estados Unidos y quiere saber si puede pedir un permiso de viaje (Advance Parole) para visitar a sus padres este verano.“Pero cometí una felonía (delito grave) hace 11 años y ya pagué”, dice. “¿Puedo pedir un permiso para ir a mi país?”, pregunta.Hay varios escenarios a considerar en este caso. El primero que los indocumentados no pueden pedir un permiso de viaje a menos que estén amparados por DACA o un TPS, y solo por razones de emergencia o motivos humanitarios.Segundo, si no están protegidos por uno de estos dos estados o beneficios, y llegan a salir del país, les cae encima la Ley del Castigo.Tercero, las faltas o delitos graves (terrorismo, asesinato, DUI, violencia doméstica, robo o reingreso indocumentado después de haber sido deportado, por citar algunos crímenes), figuran en la lista de prioridades de deportación actuales.Por último, los abogados advierten que los delitos criminales no desaparecen del historial migratorio. Se quedan para siempre.