Stephen Miller, arquitecto de la política de Trump contra los inmigrantes, tiene coronavirus

Es el último funcionario de la Casa Blanca que anuncia su positivo por COVID-19, tras el brote que ha afectado a al menos diez personas del entorno de Trump y al propio presidenteStephen Miller, el principal asesor del presidente Donald Trump en materia migratoria, dio positivo de coronavirus, según él mismo dijo este martes.“En los últimos cinco días he estado trabajando desde casa y en cuarentena y he dado negativo en todas las pruebas hasta ayer. Hoy di positivo de coronavirus y estoy aislado “, dijo Miller en un comunicado.Miller es el último funcionario de la Casa Blanca que anuncia que se ha contagiado en un brote que ha afectado a al menos 10 personas del entorno de Trump. Su esposa, secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, dio positivo en mayo, según recuerda CNN.El propio mandatario anunció su positivo la noche del pasado jueves y estuvo hospitalizado hasta que este lunes regresó a la Casa Blanca, pese a no haber superado la enfermedad. Una decisión que ha generado dudas sobre las intenciones políticas y electoralistas.Algunos expertos que no trabajan para la Casa Blanca creen que la propagación pudo haberse dado en el evento de nominación a la Corte Suprema de Amy Coney Barrett, que congregó a decenas de personas sin mascarillas y que no mantenían la distancia social.