Steve Bannon, exasesor de Trump, acusado de desacato criminal

Enfrenta dos cargos de desacato criminal tras haberse negado a cooperar con la investigación que lleva a cabo un comité de la Cámara de Representantes sobre el asalto al Capitolio.La decisión del Departamento de Justicia de acusar a Bannon se produjo después de que el pasado 21 de octubre la Cámara Baja declaró en desacato a Bannon por negarse a comparecer ante el comité investigador del asalto al Capitolio, para que presentara documentos y testimonios relacionados con el motín.Dicha declaración pasó al Departamento de Justicia que debía decidir si seguir adelante con el proceso.El Departamento de Justicia dijo que Bannon, de 67 años, fue acusado de un cargo por negarse a comparecer para una declaración y el otro por negarse a proporcionar documentos en respuesta a la citación del comité.El fiscal general Merrick Garland dijo que la acusación refleja el "firme compromiso" del Departamento de Justicia de garantizar que se cumpla con el estado de derecho.“Desde mi primer día en el cargo, he prometido a los empleados del Departamento de Justicia que juntos demostraríamos al pueblo estadounidense de palabra y hecho que el departamento se adhiere al estado de derecho, sigue los hechos y la ley y busca la igualdad de justicia bajo la ley" dijo el fiscal Garland en un comunicado anunciando la acusación.Cada cargo conlleva un mínimo de 30 días de cárcel y una sentencia de hasta un año tras las rejas.Esta no es la primera vez que Bannon se enfrenta a un desafío legal. En agosto del año pasado, lo sacaron de un yate de lujo y lo arrestaron por acusaciones de que él y tres asociados estafaron a donantes que intentaban financiar el muro fronterizo. Trump luego indultó a Bannon en las últimas horas de su presidencia.La situación legal de Banon ocurre cuando un segundo testigo, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, desafió una citación similar del comité el viernes. El presidente del panel, el representante de Mississippi Bennie Thompson, dijo que recomendará cargos por desacato también contra Meadows la próxima semana.Meadows había estado en conversaciones con el comité desde que se emitió su citación en septiembre, pero su abogado dijo el viernes que tiene una "aguda disputa legal" con el panel, ya que Trump ha reclamado privilegio ejecutivo sobre el testimonio.La negativa de Meadows a presentarse se produce en medio de una escalada de batallas legales entre el comité y Trump, ya que el expresidente ha reclamado privilegio sobre los documentos y entrevistas que los legisladores exigen.Meadows, un ex congresista republicano de Carolina del Norte, es un testigo clave del panel. Fue el principal ayudante de Trump en el tiempo transcurrido entre su derrota en las presidenciales de noviembre y la insurrección, y fue una de las personas que presionaron a los funcionarios estatales para que intentaran revertir los resultados.Decenas de citaciones y entrevistas a testigosLos procedimientos del panel y los intentos de recopilar información se han retrasado debido a que Trump apeló los fallos de la jueza Tanya Chutkan para entregar los documentos relacionados al día del asalto al Capitolio. El jueves, un tribunal federal de apelaciones bloqueó temporalmente la publicación de algunos de los registros de la Casa Blanca que el panel busca, lo que le dio tiempo al tribunal para considerar los argumentos de Trump.Aún así, el panel de la Cámara continúa su trabajo, y los legisladores ya han entrevistado a más de 150 testigos hasta el momento en su intento por construir el registro más completo hasta el momento de cómo una turba violenta de partidarios de Trump irrumpió en el Capitolio y detuvo temporalmente la certificación de Biden.