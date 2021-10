Sube la inflación a un máximo en 13 años

Y también los cheques del seguro social

El inesperado aumento de la inflación de este año refleja los precios mucho más altos de los alimentos y la energía, pero también de los automóviles nuevos y usados, las habitaciones de hotel, la ropa y los muebles, entre otros bienes y servicios. En este contexto, el ajuste por costo de la vida del seguro social ha visto su mayor incremento en 39 años.Los precios al consumidor subieron un 0.4% el mes pasado, por encima de la subida de agosto, en lo que viene a ser el mayor aumento de la inflación en 13 años.Con respecto al año anterior, el índice de precios al consumidor subió 5.4% en septiembre, según dijo este miércoles el Departamento de Trabajo. Esta cifra está por encima del aumento del 5.3% de agosto y es igual a los aumentos en junio y julio, con respecto a los 12 meses previos, que fueron los más altos desde 2008.Excluyendo la energía y los alimentos, por categorías la inflación aumentó un 0.2% en septiembre y un 4% en comparación con el año anterior. En junio, los precios básicos alcanzaron un máximo de tres décadas del 4.5% por encima.El inesperado aumento de la inflación de este año refleja los precios mucho más altos de los alimentos y la energía, pero también de los automóviles nuevos y usados, las habitaciones de hotel, la ropa y los muebles, entre otros bienes y servicios.El covid-19 ha cerrado fábricas en Asia y ha ralentizado las operaciones portuarias de EEUU, dejando a los buques portacontenedores anclados en el mar y a los consumidores y empresas pagando más por los bienes que no llegan durante meses.Los precios más altos también están superando las ganancias salariales que muchos trabajadores pueden obtener de las empresas, que tienen que pagar más para atraer empleados. Los salarios medios por hora aumentaron un 4.6% en septiembre con respecto al año anterior, un aumento saludable, pero no lo suficiente para mantenerse al día con la inflación.Los precios del gas subieron un 1.2% el mes pasado y se han disparado más del 42% en comparación con el año pasado. Los precios de la electricidad subieron un 0.8% en septiembre con respecto al mes de agosto.Las interrupciones en la cadena de suministro continúan elevando los precios de los automóviles nuevos, que aumentaron un 1.3% el mes pasado y un 8.7% más que hace un año, el mayor aumento en 12 meses desde 1980. La escasez de semiconductores ha restringido la producción de vehículos y ha dejado menos automóviles en los concesionarios.Presión en la Reserva FederalLos rápidos aumentos de precios han incrementado la presión sobre la Reserva Federal, que fijó su tasa de interés de referencia en casi cero para estimular más préstamos y gastos. Sin embargo, la inflación está muy por encima de su objetivo del 2%. El presidente, Jerome Powell, ha dicho repetidamente que las subidas de precios deberían "disminuir" el próximo año, acercando la inflación al objetivo.El vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, se hizo eco de esa opinión en declaraciones el martes.“El repunte no deseado de la inflación este año, una vez que se completen estos ajustes de precios relativos y se desatasquen los cuellos de botella, al final demostrará ser en gran medida transitorio”, declaró.Los aumentos de precios también son una vulnerabilidad para el presidente Joe Biden, quien ha sido atacado por los republicanos por estimular la inflación con su paquete de rescate de 1.9 billones de dólares, promulgado en marzo de este año.La Casa Blanca dijo el miércoles que ha ayudado a fomentar un acuerdo para mantener el puerto de Los Ángeles abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana, en un esfuerzo por aliviar los cuellos de botella en la oferta y reducir las presiones de precios.Ajuste a las jubilaciones del Seguro SocialComo resultado del estallido de la inflación, millones de jubilados del Seguro Social obtendrán un aumento del 5.9% de beneficios para 2022, el mayor ajuste por costo de la vida en 39 años.Este ajuste por el costo de la vida, o como también se le llama, COLA, asciende a $92 al mes para el jubilado promedio, según estimaciones publicadas el miércoles por la Administración del Seguro Social. De esta forma, el pago promedio estimado del Seguro Social para un jubilado será de $1,657 al mes el próximo año.En los últimos 10 años el promedio de ajustes por costo de vida anual ha sido de apenas el 1.65%.El COLA afecta los presupuestos familiares de aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses. Eso incluye a los beneficiarios del Seguro Social, veteranos discapacitados y jubilados federales; casi 70 millones de personas en total.Para los llamados baby boomers, -los nacidos entre 1946 y 1965- que se embarcaron en la jubilación en los últimos 15 años, será el mayor aumento que hayan visto hasta el momento.