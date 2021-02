¿Subirá el salario mínimo con Biden a $15 por hora?

Estos son los obstáculos a los que se enfrenta

El presidente Joe Biden ha admitido que son escasas las posibilidades de que un aumento del salario mínimo reciba apoyo en el Congreso, donde enfrenta oposición política y obstáculos de procedimiento. Cargando Video...El activista sindical Terrance Wise recuerda que era objeto de burlas cuando hace una década empezó a exigir un pago mínimo de $15 la hora en Estados Unidos. Tras casi un año de pandemia, la idea no es tan graciosa.El coronavirus ha renovado el interés sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores que perciben pago por hora y siguen laborando en supermercados, gasolineras y otros establecimientos aun cuando la mayoría de la fuerza laboral se ha volcado a operaciones remotas.El presidenteha respondido incluyendo un apartado en el cuantioso paquete de estímulo que aumentaría el salario mínimo más del doble, al llevarlo desde los $7,25 actuales a $15 por horaPero la iniciativa se ha topado con un obstáculo inesperado: el mismo Biden. El presidente al parecer le ha restado fuerza a los intentos de subir el salario mínimo al admitir las escasas posibilidades de que reciba apoyo en el, donde enfrenta oposición política y obstáculos de procedimiento.Ello genera frustración entre activistas como Wise, quien teme que su victoria se le escapa de las manos en el último momento pese a un equipo de gobierno que en otros aspectos es un aliado."Al tenerlo tan cerca, ellos tienen que lograrlo", dijo Wise, un gerente de McDonald's en Kansas City y un dirigente nacional de la organización sindical Fight for 15. "Ellos necesitan sentir la presión".El debate sobre el salario mínimo subraya una de las tensiones centrales durante el inicio del gobierno Biden, quien ganó la presidencia con su promesa de responder a la pandemia con políticas liberales. Pero sus 36 años de experiencia como senador le permiten a Biden oler la dinámica política en el Capitolio y puede ser mordaz en sus análisis. Video...Biden apoya a millones de ciudadanos, aumentando ingresos y beneficios para enfrentar la pandemia"No creo que vaya a sobrevivir", Biden le dijo recientemente a la televisora CBS al referirse al aumento del salario mínimo.El comentario de Biden recoge cierto realismo político.Con un Senado dividido en dos mitades iguales, la propuesta no reúne los 60 votos requeridos para ser debatida en el pleno. Los demócratas podrían usar un procedimiento presupuestario rebuscado para incluir el salario mínimo al paquete de estímulo y lograr su aprobación con una mayoría simple.Pero ni siquiera eso es fácil. Algunos senadores demócratas moderados, incluyendo a Joe Manchin de Virginia Occidental y Krysten Sinema de Arizona, han expresado su oposición categórica o han dicho que no debería incluirse en el paquete de estímulo.Entretanto, los senadores más progresistas,no están presionando públicamente a Biden para que gestione el incremento del salario mínimo.Pero algunos activistas sí están exhortando a Biden a ser más activo.El reverendo Dr. William J. Barber II, presidente de la organización Poor People's Campaign, dijo que Biden tiene un "mandato" para garantizar el incremento del salario mínimo, y agregó que los estadounidenses de las minorías fueron "los primeros en volver a los trabajos, los primeros en infectarse, los primeros en enfermarse, los primeros en morir" durante la pandemia."No podemos ser los últimos en recibir ayuda y los últimos en ser atendidos y recibir un pago apropiado", dijo Barber. "Respétennos, protéjannos y páguennos".El salario mínimo federal no ha aumentado desde 2009, el periodo más prolongado sin un ajuste desde 1938. Al ajustarse con la inflación, el poder adquisitivo del salario actual de $7,25 ha disminuido más de un dólar durante los últimos 11 años.LosUna declaración a favor del salario mínimo de $15 la hora estuvo incluida en el programa de gobierno del partido en 2016.Sus propulsores aseguran que el coronavirus ha dado más urgencia al incremento del salario mínimo porque la mayoría de quienes lo perciben son trabajadores de minorías étnicas. El centro de estudios Economic Policy Institute determinó que más del 19% de trabajadores hispanos y más del 14% de trabajadores afroestadounidenses percibían en 2017 pagos por hora que los mantenían en pobreza.Los afroestadounidenses, hispanos y nativomericanos en Estados Unidos también tienen tasas de hospitalizaciones y decesos por la COVID-19 que son entre dos y cuatro veces mayores que las de blancos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).La población de minorías es un componente vital en la coalición que apoya a Biden y constituyeron un 38% de su apoyo en las elecciones del 3 de noviembre, según una encuesta nacional de votantes llamada AP VoteCast.Laseñala que Biden no ha abandonado el tema. Sus comentarios a CBS, según un colaborador, reflejaban su propia lectura en la fatibilidad política gracias a su experiencia manejando negociaciones similares en el Senado.Biden sugirió durante la entrevista con CBS que está dispuesto a participar en una "negociación separada" para aumentar el salario mínimo, pero la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki no ofreció detalles sobre el futuro de la propuesta si llegara a quedar fuera del paquete de estímulo.