Subirán los impuestos a los más ricos para financiar ayudas

El plan de la Casa Blanca incluye la extensión hasta 2025 del crédito tributario por hijos ampliado, una medida aprobada en marzo que eleva la cuantía a $3,600 por cada descendiente de hasta seis años y de $3,000 por los de entre siete y 16 años.El presidente de EEUU Joe Biden prevé anunciar en los próximos días un plan para ayudar a las familias con hijos que evidencia su apuesta por el Estado de Bienestar.El demócrata anunciará un plan de "infraestructura humana" para proseguir en su impulso a la economía de EEUU, vapuleada por la pandemia del coronavirus, y que financiará subiendo los impuestos a los más ricos.,Por el momento, y para disgusto del ala más progresista de su partido, Biden no abordará la ampliación de la cobertura de salud ni la disminución de los precios de los medicamentos con receta.La intención del presidente es anunciar su plan destinado a las familias antes del que será su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso, previsto para el 28 de abril.Educación preescolar universal y matrículas gratis de community collegeBiden destinará cientos de miles de millones de dólares en hacer universal la educación preescolar; en ejecutar un programa nacional de bajas pagadas para los trabajadores y en matrículas de community college gratis para todos.En este marco, y según adelantó The Washington Post, el presidente extenderá hasta 2025 el crédito fiscal ampliado para familias con hijos, una medida aprobada en marzo que eleva la cuantía a $3,600 por cada descendiente de hasta seis años y de $3,000 por los de entre siete y 16 años.Legisladores demócratas, como el senador Cory Brooker y la representante Rosa DeLauro, exigen a Biden que ese crédito sea permanente para reducir la pobreza infantil."La expansión del crédito tributario por hijos es la política más importante que ha salido de Washington en generaciones, y el Congreso tiene una oportunidad histórica para brindar un salvavidas a la clase media y reducir la pobreza infantil a la mitad de forma permanente", indicó un grupo de legisladores demócratas esta semana en un comunicado.Alivios fiscales para las familias, subida de impuestos para los ricosEl plan de Biden incluye además una extensión del crédito tributario por ingreso del trabajo ampliado, contemplado en un paquete de ayuda anterior por un periodo de un año.Estos créditos fiscales y el plan de gasto sumarán alrededor de 1.5 billones de dólares (trillions en inglés), según estimaciones de la Casa Blanca a las que tuvo acceso el diario neoyorquino.Para sufragar esos costos, Biden propondrá varios aumentos de impuestos, siempre dirigidos a las rentas más altas.Uno de ellos es el aumento de la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta desde el 37% hasta el 39.6%.Otro es el aumento del impuesto sobre las ganancias de capital para las personas que ganan más de un millón de dólares, que pasa del 20% al 39,6%.Ninguna subida para los que ganan menos de $400,000 al añoEl presidente también propondrá eliminar una disposición del código tributario que reduce los impuestos para los herederos adinerados que venden bienes que heredan, como obras de arte o propiedades, que han ganado valor con el tiempo.Asimismo, reforzaría la aplicación de la ley en el Servicio de Impuestos Internos para los estadounidenses más ricos que evaden impuestos.Todas las disposiciones fiscales tendrán una línea roja: mantener la promesa de campaña de no subir los impuestos a las personas o familias que ganan menos de 400,000 dólares al año.