Suecia sorprendió y derrotó a Estados Unidos en su debut en Tokyo

Con su victoria la selección sueca puso fin a la impecable racha del Team USA, el cual tenía un invicto de 44 partidos.La selección de Suecia puso fin a la impecable racha de Estados Unidos, invicta en 44 partidos, tras imponerse por 3-0 en la puesta en escena de ambas selecciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.El combinado sueco, más adaptado a la situación, dejó al combinado norteamericano con el segundo mejor registro de la historia. La última derrota del equipo estadounidense databa de un amistoso el 19 de enero de 2019 contra Francia (3-1). Ahora llegó de la mano de un rival que está poniendo todo de su parte por ser su bestia negra.Estados Unidos inicia con el pie izquierdo tras caer ante SueciaSuecia no se tocó el corazón y goleó 3-0 al equipo de Estados Unidos, terminado así con su racha de 44 partidos sin una derrota. Stina Blackstenius fue la estrella del partido, pues anotó un doblete y Lina Hurtig sumó el último tanto para la victoria sobre USWNT. Australia y Nueva Zelanda se encuentran en el mismoSuecia fue las ‘culpable’ de que Estados Unidos se quedase sin medalla en Brasil 2016 después de eliminarlas en los penaltis en Cuartos de Final y en el arranque de los Juegos Olímpicos ha dado un puñetazo encima de la mesa en el duelo entre dos de las grandes favoritas al oro.Suecia no tardó en demostrar su superioridad y ya en los primeros 10 minutos dispuso de dos ocasiones sobre la portería de una Alyssa Naeher que no tuvo su tarde en Tokio. Estados Unidos reaccionó y tuvo más balón, hasta que en el m.25 se vio por detrás en el marcador.Sofia Jakobsson puso un centro desde la derecha al que Stina Blackstenius se adelantó en el primer palo a la salida en falso, con los puños por delante, de la guardameta estadounidense. El parón a la media hora para refrescarse, ante el 70% de humedad y los 31 grados que hubo en la capital de Japón pareció beneficiar a las estadounidenses. Agua y toallas frías para reponer ideas.Además, Estados Unidos se marchó al descanso metiendo el miedo en el cuerpo a las suecas con un cabezazo al palo de Rose Lavelle, pero hasta ahí llegaron. Ni el doble cambio al descanso de Andonovski, sustito de Jull Ellis -campeona del mundo en 2015 y 2019- incluyendo la sustitución de la estrella Alex Morgan, surgió efecto.Minuto 55 y Alyssa Naeher volvió a mostrarse dubitativa en la salida a un balón suelto tras tocar en el palo y le costó el 2-0 a su equipo, ya que Blackstenius estuvo más atenta y remató a placer al borde del área pequeña.Todavía había opción a engancharse al partido, pero Suecia acabó con ellas para vivir un final tranquilo. Estados Unidos estaba desubicada, la derrota no es su terreno como demuestran los 44 partidos sin perder, y esta situación provocó desconcierto en la defensa. Así logró Lina Hurtig el 3-0 definitivo, con un cabezazo en el segundo palo sin apenas tener que saltar.Victoria de prestigio para un equipo sueco que lleva demostrando desde Rio 2016 -plata- que está para luchar por grandes cosas. Por su parte, Estados Unidos vivirá días difíciles en los que lidiar con la derrota siembra de dudas a un conjunto que sigue aspirando a ser el primero que se lleva Mundial y Juegos Olímpicos de forma consecutiva.