Suns iguala la serie a Lakers que sufre por la lesión de Anthony Davis

Los Angeles Lakers no salió en su tarde y Phoenix Suns se quedó con el triunfo por 100-92 en el cuarto juego de la serie de primera ronda de NBA Playoffs, además de que el estelar Anthony Davis no regresó a la segunda mitad por una lesión.En la primera mitad, Lakers dominó sin grandes inconvenientes, pero todo cambió al finalizar los dos cuartos iniciales pues Anthony Davis no salió para la segunda parte debido a que una caída le provocó una distención en la ingle de la pierna izquierda y corre serio riesgo de perderse lo que resta de la serie.Suns salió con otra actitud y con base a una gran defensa, doblegaron a Lakers ampliamente. Chris Paul brilló y fue el máximo anotador visitante con 18 puntos. Además, se convirtió en el número 17 en la lista de máximos asistidores en los Playoffs de todos los tiempos. LeBron James jugó casi todo el partido y anotó 25 puntos y bajó 12 rebotes para un doble-doble.Con este resultado, los Suns han logrado igualar la serie 2-2 y, además, ahora tendrán la ventaja de recuperar la localía. El próximo juego será el martes a las 21:00 horas ET en Los Angeles.