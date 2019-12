Suspenden al Jefe de Policía de Greenville

Por Wilfredo LeónEl jefe de policía de Greenville, Ken Miller, fue puesto en licencia administrativa luego del resultado de una investigación estatal.El alcalde de Greenville, Knox White, confirmó el jueves por la tarde que Miller fue suspendido mientras el administrador de la ciudad John McDonough evalúa el caso. Knox dijo que McDonough informó a los miembros del Concejo Municipal el jueves.El portavoz de la ciudad, Leslie Fletcher, confirmó más tarde que tanto Miller como el Teniente Jason Rampey fueron suspendidos en licencia administrativa con paga. El subjefe Howie Thompson fue nombrado jefe de policía en funciones, dijo Fletcher."Como se trata de asuntos de personal, no podemos hacer más comentarios en este momento", dijo Fletcher.Los líderes de la ciudad ahora están sopesando exactamente cómo manejar la evidencia de una investigación de la División de Aplicación de la Ley del Estado, SLED, que sugiere que Miller trabajó para conseguir que se retirara el cargo de intoxicación pública de un hombre de negocios rico.Luego de una investigación de siete meses por SLED, el abogado del primer circuito David Pascoe envió una carta esta semana describiendo las acciones de Miller en el caso del empresario como "muy preocupantes", pero Pascoe dijo que no había suficientes pruebas para respaldar los cargos criminales por Miller o su comando de personal.Entre las acusaciones que provocaron la investigación se encontraba que el empresario, un donante de la ciudad y la Fundación de Policía de Greenville que no fue identificado por Pascoe, recibió un trato preferencial.La investigación mostró que el Jefe Miller y y el Tte. Rampey trabajaron para que el cargo del empresario de intoxicación pública, presentado en agosto de 2018, fuera desestimado y su registro fuera eliminado, según la carta.Aunque el oficial que lo arrestó no estuvo de acuerdo con desestimar el cargo, Miller y Rampey tenían derecho a solicitar que se retirara el cargo en virtud de una política de desestimación de buen comportamiento, según la investigación."Hay evidencia de que tanto el jefe Miller como el teniente Rampey pudieron haber mal informado al SLED durante sus entrevistas", dice la carta. "Tal conducta inevitablemente hace que las investigaciones tomen más tiempo y aumenta los costos asociados con la investigación, todo lo cual ocurrió en este caso"."Creo que el jefe de policía siempre puede tomar estas decisiones", dijo el alcalde White sobre la decisión de Miller de desestimar el cargo del empresario. "El problema no es la decisión en sí, sino no tomar responsabilidad de la decisión".