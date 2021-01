Suspenden deportaciones

El gobierno de Joe Biden suspendió por 100 días las deportaciones de ciertos inmigrantes bajo custodia del gobierno.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, David Pekoske, firmó un memorando dirigido a todas las dependencias bajo su mando anunciando la revocatoria de la Orden Ejecutiva 13768 del 25 de enero de 2017, Mejora de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos, decreto del expresidente Trump, estableciendo que la permanencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, imponiendo severas prioridades de deportación, y castigaba a las ciudades o jurisdicciones santuario.Periodo de la suspensión: El secretario interino Pekoske ordenó una moratoria de 100 días (a partir del 22 de enero y hasta el 24 de abril de 2021) de las deportaciones de ciertos inmigrantes "no ciudadanos".Quienes se benefician: Inmigrantes cuya deportación haya sido ordenada (tengan una orden de deportación final emitida por un juez).El memorando ordena a las agencias que operan bajo el mando del DHS y que participan en el proceso migratorio (USCIS, ICE y CBP) llevar a cabo una revisión de políticas y prácticas relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración” y que fueron dictadas durante el gobierno de Donald Trump.El memo detalla que la moratoria no ampara:A las personas detenidas en la frontera o en los puertos de entrada mientras intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020; oQue no estaban físicamente presentes en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.Individuos encarcelados en prisiones federales, estatales y locales liberadas en o después de la emisión de este memorando que hayan sido condenadas por un "delito agravado" (tal como se define en la sección 101 (a) (43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) en el momento de la condena, y están decididos a plantear una amenaza para la seguridad pública.La orden detalla que estas prioridades se aplicarán no solo cuando se emita, entregue o presente o cancele una Notificación de Comparecencia (NTA), sino también a una amplia gama de otras decisiones de ejecución discrecionales, incluidas personas para ser interrogadas y arrestadas o detenidas y liberadas o aquellasA quienes se les otorgó una acción diferida de deportación o bajo libertad condicional.