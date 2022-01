Te explicamos cuando y como debes renovar tú numero ITIN para tus impuestos

Los números ITIN son utilizados por personas que deben presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos, pero no son elegibles para un número de Seguro Social.El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) recordó como cada año que los números de identificación personal del contribuyente (ITIN) caducarán este 31 de diciembre de 2021 y es necesario renovarlos si van a presentar declaraciones tributarias en la próxima temporada de taxes 2022.La recomendación oficial urge a renovarlos de manera que se eviten demoras con los reembolsos tras el pago de impuestos en 2022.Si un número ITIN no se ha usado en una declaración de impuestos federal al menos una vez en los años fiscales 2018, 2019 y 2020, expirará el último día de este año.Pero hay otros supuestos y más datos que tener en cuenta:¿Cuáles vencerán el 31 de diciembre?Los números ITIN que no se hayan usado en una declaración de impuestos federal al menos una vez en los años fiscales 2018, 2019 y 2020 expirarán el último día de este año.Además, todos los números ITIN con 88 como dígitos del medio (por ejemplo: 9NN-88-NNNN) también caducarán en esa fecha.Los que tengan dígitos del medio que sean 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 que fueron asignados antes de 2013 y no hayan sido renovados, también expirarán el día 31.¿Cómo puedo saber esos datos?La fecha de asignación del ITIN se puede encontrar en la Notificación CP565SP (o la Notificación CP565, en inglés). Si ya no lo tiene, puede llamar al 1-800-829-1040 si se encuentra dentro de Estados Unidos. Desde el extranjero, el teléfono es 1-267-941-1000.¿Qué pasa si presento la declaración antes de recibir el aviso de renovación?Hasta que el ITIN no se renueva, las declaraciones con un ITIN vencido son tramitadas y tratadas como presentadas oportunamente, pero sin ciertos créditos tributarios y/o cualesquiera exenciones reclamadas y no se pagará reembolso alguno en ese momento.El contribuyente recibirá un aviso del IRS explicando la demora en cualquier reembolso y que debe renovar el ITIN. Una vez que el ITIN es renovado, las exenciones y los créditos serán tramitados y se pagará cualquier reembolso al que tenga derecho.Si el ITIN no se renueva, el contribuyente puede estar sujeto a multas e intereses sobre cualquier impuesto adeudado como resultado de las exenciones y créditos que no fueron autorizados.¿Cómo se renueva?Para renovar su número de ITIN debe completar el Formulario W-7 (SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Rentas Internas, junto con sus documentos requeridos.Los solicitantes también deben seleccionar la razón por la que necesitan el ITIN. No se requiere adjuntar una declaración de impuestos para solicitar la renovación.¿Qué hago si me avisan que mi ITIN va a vencer?Si le avisan que su ITIN, el de su cónyuge o su dependiente va a vencer y usted presentará una declaración de impuestos o reclamación de reembolso en 2022, deberá comenzar el proceso de renovación lo antes posible.¿Cuándo puedo renovar mi ITIN?Los contribuyentes cuyos números ITIN están por vencer pueden presentar la solicitud de renovación inmediatamente. No tiene que esperar hasta que reciba un aviso del IRS si los dígitos del medio de su ITIN son los identificados por el IRS como los que van a vencer.Los contribuyentes deben esperar 7 semanas desde la fecha en que enviaron el Formulario W-7(SP) por correo para que el IRS les notifique acerca del estado de su solicitud del ITIN (9 a 11 semanas si presenta su solicitud durante los períodos de tramitación altos (15 de enero hasta el 30 de abril), o si se presenta desde el extranjero.¿Tengo que renovarlo si no voy a presentar una declaración ni a reclamar un reembolso?No, pero si presenta en el futuro una declaración del impuesto estadounidense o reclamación de reembolso, tendrá que renovar el ITIN (inclusive los de sus dependientes) en ese momento.Ya no necesito el ITIN que va a caucar, ¿tengo que renovarlo?No. No debe renovar su ITIN si ya tiene o reúne los requisitos para obtener un número de Seguro Social (SNN). Debe avisar a su oficina local del IRS cuando ya no necesite su ITIN para que se anule y nadie pueda utilizarlo.