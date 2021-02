Ted Cruz asegura que su viaje a Cancún "fue un error"

Mientras Texas enfrenta un desastre histórico por las nevadas

El senador republicano por Texas viajó con su familia la tarde del miércoles, como mostraban fotos compartidas en redes sociales y que luego confirmó el propio Cruz.Ted Cruzy su familia viajaron a Cancún, el famoso balneario de México, este miércoles, mientras en el estado que representa en el Senado, Texas, millones de personas sufren las consecuencias de vivir a sin electricidad, agua o calefacción consecuencia de las históricas nevadas que han azotado la región.Al regresar a Houston, el senador matizó los comentarios que hizo en el comunicado que difundió su oficina en la mañana, y compareció ante la prensa, entre gritos audibles que pedían su renuncia. "Fue un error, obviamente. Viéndolo a la distancia... no lo hubiera hecho. En el momento en que me senté en el avión, comencé a replantear mi decisión".Cruz también aceptó que planeaba quedarse el fin de semana, según dijo a la prensa que lo recibió en Texas. Esta afirmación contradice a lo que había dicho en un inicio, de que había viajado solo por ser "un buen padre".Horas antes, su oficina había difundido un comunicado: "Con las escuelas canceladas por la semana, nuestras hijas pidieron un viaje con amigos. Queriendo ser un buen padre, volé con ellas anoche y estoy de regreso esta tarde", había dicho en la mañana. "Mi staff y yo estamos en constante comunicación con líderes locales y estatales para llegar al fondo de lo que ocurrió en Texas", agregó para referirse a la emergencia estatal por la helada y los cortes masivos de electricidad.Según había informado esta mañana la agencia AP, se trataba de un viaje planificado con anticipación por la familia del senador republicano, quien tendría previsto regresar inmediatamente.El Partido Demócrata de Texas pidió la renuncia de Cruz. En un comunicado, el jefe de esa organización política en el estado, Gilberto Hinojosa, indicó que Cruz "está probando que es un enemigo para nuestro estado abandonándonos en el momento de más necesidad"."Que Cruz vuele a México mientras los texanos se mueren de frío no es una sorpresa, pero es profundamente perturbador y desilusionante", agregó Hinojosa."Cruz es emblemático de lo que el Partido Republicano de Texas y sus líderes se han convertido: débiles, corruptos, ineptos y políticos para su propio interés, que no les importa nada de la gente que los eligió para que los representaran".Sin embargo, el que él y su esposa Heidi hayan decidido mantener sus planes ha generado duras críticas por parte de quienes consideran insensible y poco solidario que un político texano se ausente del estado en momentos en los que sufre una de las mayores crisis ambientales de las últimas décadas.Las fotografías de Cruz en un aeropuerto comenzaron a circular en las redes sociales el miércoles por la noche. Una fuente republicana le dijo a Fox News y a CNN que las acusaciones de que Cruz viajó a la ciudad mexicana son ciertas. "Las fotos hablan por sí solas", dijo la fuente.La situación de emergencia en Texas debido a la tormenta es tal que las autoridades ordenaron a siete millones de personas, una cuarta parte de la población del segundo estado más grande de la nación, hervir el agua del grifo antes de beberla, después de días de bajas temperaturas récord que dañaron la infraestructura y congelaron las tuberías de cientos de hogares.