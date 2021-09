Telegram permite grabar las emisiones en directo y enviar emojis interactivos

18/05/2015 Emojis. Los emoji de WhatsApp se han actualizado recientemente para representar la diversidad étnica y sexual de todo el mundo -aunque no hay emojis de pelirrojos-, no obstante, en cuanto a emoticonos se refiere, para gustos, colores, muchos usuarios no están contentos con los que hay disponibles. Desde nuestro país hemos visto incluso como ha surgido una iniciativa de apoyo para que se incluya el emoticono de la paella. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA