Temporada de Impuestos 2021

La ayuda por desempleo o trabajo desde la casa son factores que afectan tus impuestos esta temporada de impuestos

Debes enterarte de cuáles son las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (IRS), como por ejemplo si recibiste ayuda por desempleo en medio de la pandemia del coronavirus.La temporada del pago de impuesto de este año abre oficialmente el 12 de febrero y culmina el 15 de abril. Es el 12 de febrero cuando el IRS comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos.En la primera semana de marzo se supone que el IRS comience a devolver los reembolsos de las personas que solicitaron el crédito EITC, usualmente quienes tienen ingresos bajos o moderados, y que lo pidieron a través de un depósito directo.Recuerda, el 15 de abril acaba el plazo para presentar tu declaración de impuestos. Y, si solicitaste una prórroga, tendrás hasta el 15 de octubre para hacerlo.El IRS recomienda recibir tu reembolso por depósito directo, 8 de cada 10 contribuyentes obtienen sus reembolsos por esa vía, como sucede con casi el 98% de los beneficios del Seguro Social y los cheques del Departamento de Asuntos de los Veteranos.El crédito tributario del trabajo, EITC, puede beneficiarte si tus ingresos son bajos o moderados. "No solo reduce la cantidad de impuestos que alguien debe, sino que también puede otorgarle un reembolso, incluso si no debe impuestos o no está obligado a presentar una declaración", explica el IRS.: Las compensaciones por desempleo están sujetas a impuestos y deben ser contempladas como un ingreso bruto en una declaración. Si has recibido beneficios por desempleo es importante que pagues los impuestos por ellos al presentar la declaración correspondiente al 2020.: El IRS ha enviado dos pagos de estímulo económico y quienes no recibieron ninguno de ellos en el 2020 y en ese año sus ingresos fueron menores a los $75,000, podrán exigir el auxilio federal en la declaración.Esta deducción, explica el IRS, está disponible para los contribuyentes calificados que trabajan por cuenta propia y contratistas independientes.La época de impuestos será sin precedentes por estar en medio de una pandemia y con miles de personas sin empleo. Sin embargo, a pesar de que tus ingresos hayan bajado el año pasado, el IRS podría darte en tu reembolso más dinero del que piensas, y los expertos te dicen cómo.