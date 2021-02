Temporada de impuestos:

Ten esto en cuenta si necesitas pedir tu cheque de estímulo o si recibiste ayuda por desempleo.

.

La temporada del pago de impuestos de 2021 comenzó el 12 de febrero y terminará el 15 de abril. Debes tener presente cuáles son las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (IRS), como por ejemplo si recibiste ayuda por desempleo en medio de la pandemia del coronavirus.La temporada del pago de impuesto de este año abre oficialmente elEs el 12 de febrero cuando el IRS comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos. Para el 22 de ese mes, el IRS tendrá en funcionamientopara que quienes han solicitado un crédito laboral, conocido como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), puedan rastrear el estatus de su reembolso.Ense supone que el IRS comience a devolver los reembolsos de las personas que solicitaron el crédito EITC, usualmente quienes tienen ingresos bajos o moderados, y que lo pidieron a través de un depósito directo. Recuerda, el 15 de abril acaba el plazo para presentar tu declaración de impuestos. Y,"La manera más segura, precisa y rápida de obtener un reembolso es presentar la declaración de impuestos electrónicamente y elegir el depósito directo", dijo el IRS en un comunicado. De acuerdo con los antecedentes,, como sucede con casi el 98% de los beneficios del Seguro Social y los cheques del Departamento de Asuntos de los Veteranos.El crédito tributario del trabajo,"No solo reduce la cantidad de impuestos que alguien debe, sino que también puede otorgarle un reembolso, incluso si no debe impuestos o no está obligado a presentar una declaración", explica el IRS. Verifica en esta herramienta del IRS cuáles son los requisitos y la posible cantidad que podrías recibir si eres elegible, pues la cantidad de este crédito varía si tienes un hijo o dependiente.Las compensaciones por desempleo están sujetas a impuestos y deben ser contempladas como un ingreso bruto en una declaración. Con el fuerte golpe de la pandemia en Estados Unidos, millones de personas se han encontrado en esa situación este año. Tan reciente como este jueves, 847,000 personas pidieron la ayuda por desempleo por primera vez, de acuerdo con datos oficialesEl IRS ha enviado dos pagos de estímulo económico hasta el momento y quienes no recibieron ninguno de ellos en el 2020 y en ese año sus ingresos fueron menores a los $75,000, podrán exigir el auxilio federal en la declaración.En caso de que hayas recibido beneficios por desempleo y no hayas escogido una retención por esta ayudadeducción, explica el IRS, está disponible para los contribuyentes calificados que trabajan por cuenta propia y contratistas independientes.Esto porque la Ley de Empleos y Reducción de Impuestospara los empleados.El IRS ha dicho que permitirá solicitar los cheques de estímulo al presentar tu declaración de impuestos este año. Lo llama el 'crédito de recuperación de reembolso' (credit recovery rebate en inglés), pero se trata en la práctica del cheque de estímulo de $1,200 aprobado dentro del paquete de ayudas CARES Act en marzo pasado y del cheque de estímulo de $600 del plan de alivio de diciembre pasado."Las personas elegibles que no recibieron el monto completo de los pagos de impacto económico, pueden reclamar el 'crédito de recuperación de reembolso' en un Formulario 1040 o Formulario 1040-SR del 2020", dijo el IRS. Para ello deberán completar la hoja específica para este crédito en las instrucciones del Formulario 1040 y del Formulario 1040-SR.Con el impacto de la pandemia, el IRS postergó la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos el año pasado y ello ocasionó que algunas personas recibieran el pago de intereses por parte de esta agencia. Esos pagos de intereses por los reembolsos de 2019 "están sujetos a impuestos y los contribuyentes deben declarar los intereses en su declaración de impuestos federales de 2020", especifica el IRS.La agencia enviará, a más tardar este 1 de febrero, un formulario 1099-INT a cualquier persona que reciba intereses por un total de al menos $10"Dependiendo de las circunstancias, el IRS puede conceder tiempo adicional para presentar las declaraciones y pagar los impuestos. Tanto las personas físicas como los negocios en una zona declarada de desastre por el gobierno federalpor lo general mediante la presentación de una declaración enmendada", dijo la agenciaLos trabajadores independientes elegibles pueden solicitar un crédito tributario de hasta $5,110 si no pudieron laborar por estar enfermos con covid-19 o por cumplir con una cuarentena de acuerdo con las restricciones de las autoridades, dijo el IRS.También podrán pedir un crédito tributario de hasta $2,000 si no pudieron trabajar para cuidar de un familiar enfermo con coronavirus y otro crédito tributario de hasta $10,000 si su trabajo fue afectado por el cierre del cuido o la escuela de su hijo, agregó la agencia federal. En esta nota explicamos más al respecto"Las personas elegibles que trabajan por cuenta propia determinarán sus créditos tributarios equivalentes por licencia familiar y por enfermedad con el nuevo Formulario 7202 del IRS: créditos por licencia por enfermedad y familiar para ciertas personas que trabajan por cuenta propia", explicó.Una vez usen ese formulario para determinar la cantidad del crédito tributario, entonces deben utilizar el Formulario 1040 del 2020 para solicitarlo al IRS. Es importante tener claro que deben usar esos dos formulariosIRS advirtió sobre preparadores 'fantasma' que en ocasiones no firman las declaraciones de impuestos, inflan los ingresos del contribuyente o solicitan deducciones de forma incorrecta para elevar el monto de los reembolsos. También, explicó el IRS, llegan a desviar hacia sus cuentas bancarias los reembolsos de las personas a las que le preparan las declaraciones tributarias.Asimismo, los errores que puedan aparecer en tu declaración de impuestos son, a fin de cuentas, tu responsabilidad, por lo que es clave revisarla cuidadosamente antes de presentarla al IRSEs igualmente importante que verifiques que la declaración incluye los datos bancarios correctos, en caso pidas un reembolso a través de un depósito directo, aconseja la agencia tributaria.La época de impuestos este año será sin precedentes por estar en medio de una pandemia y con miles de personas sin empleo. Sin embargo, a pesar de que tus ingresos hayan bajado el año pasado, el IRS podría darte en tu reembolso más dinero del que piensas, y los expertos te dicen cómo.