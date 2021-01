Tendencias de moda que debes llevar en 2021

Descubre las mejores tendencias de moda para este 2021 que debes adoptar cuanto antes.



Mascadas en el pelo





Colores tierra





Mezclilla gris





Ropa suelta





Rosa brillante





Secciones Puffed





Jeans anchos





Shackets





Deportes de lujo





Camisas anchas



Transforma tu clóset y suma varias prendas de moda que sin duda complementarán tus mejores looks para este año. Toma nota.Olvídate de las diademas, esta tendencia inspirada en la década de los años 60’s regresa más trendy que nunca. Lleva mascadas en cualquier estación del año y utiliza este accesorio como un gran complemento estampado para todos tusLos naranjas, rojos, terracota y variantes complementan la gran tendencia de colores nude que vimos en 2020. Satines, afelpados y chaquetas, no importa la tela, ¡lleva colores tierra!Los tonos de mezclilla se vuelven un tanto oscuros en 2021 a diferencia de los tonos claros que predominaron en 2020. Complementa este tono de mezclilla con prendas en color neutro para darle un toque mucho más chic y elegante.Los cortes sueltos brindan una comodidad única y un estilo inigualable. Combina con prendas más ajustadas para lucir looks pulidos y sexys.Olvídate del verde neón, el color rosa será el más usado del 2021. No solo para looks deportivos, sino también para looks chics y elegantes.Las mangas abullonadassino que este estilo llega a distintas secciones en tus prendas.Los cortes anchos en los pantalones vienen ultra recto y ajustado de la cintura, brindando una gran comodidad y acentuando tu silueta. Lleva con prendas holgadas y accesorios femeninos para contrastar estilos.Viene de la palabra shirt y jacket, las sobrecamisas son una opción menos gruesa para mantenerte abrigada y lucir chic. Lleva estampados a cuadros, telas de pana o hasta afelpados.Las prendas deportivas se convirtieron en un emblema de la moda en 2020, y este 2021 la comodidad de tu casa se lleva a las calles y a los eventos formales. Complementa prendas sport con tacones, jeans y accesorios formales.Las camisas anchas son una gran tendencia que destaca por su versatilidad. Este estilo simple y chic puede llevarse abierta, ajustada o con un look masculino que predomine.