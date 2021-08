Texas y Florida se lanzan contra Biden

A la polémica se sumó el alcalde de McCallen, quien afirma que el 15 por ciento de los no-ciudadanos resultó positivo a pruebas de coronavirus; la Casa Blanca defiende su estrategia y podría implementar plan de vacunación para estos extranjerosLos gobernadores de Texas, Greg Abbott, y Florida, Ron DeSantis, se lanzaron contra el presidente Joe Biden por sus políticas de protección facial para intentar detener la nueva ola de COVID-19, además de acusar que son los inmigrantes indocumentados los culpables del incremento de casos en sus entidades.Mientras los contagios aumentan considerablemente en Florida, donde la última semana mantiene cifras por encima de 15,000 contagios diarios, el gobernador criticó las acciones del presidente Biden, quien le pidió “apartarse del camino” y dejarlo hacer su trabajo contra la pandemia.Eso enfureció al republicano de Florida, quien respondió que defendería los “derechos” de sus ciudadanos, sin reconocer que enfrenta un problema serio de salud pública.“Joe Biden sugiere que, si no aplico políticas de restricción, entonces debería ‘quitarme del camino’. Pero déjeme decirle esto, si usted persigue los derechos de los padres en Florida, me interpongo en su camino”, dijo DeSantis.DeSantis insistió en que está dispuesto a oponerse a cualquier restricción de coronavirus que impida que las empresas funcionen con normalidad, además de acusar que los inmigrantes son los culpables.“Hay cientos de miles de personas que llegan cada mes”, dijo. “No solo los dejan pasar, los envían por todo el país, los suben a los aviones y los suben a los autobuses. ¿Crees que les preocupa COVID por eso? Por supuesto que no”.Abbott y McCallenLuego de que un juez federal bloqueara su orden de impedir la circulación de vehículos oficiales que transportan a inmigrantes, el gobernador Abbott utilizó “la carta” de contagio de coronavirus, aunque anteriormente lo había mencionado sin presentar pruebas.“La Administración Biden ha liberado a sabiendas y deliberadamente a los migrantes positivos a COVID-19 en las comunidades de Texas”, dijo en un comunicado. “(Con ello se está) arriesgando la posible exposición e infección de los residentes de Texas. La Orden Ejecutiva del Gobernador intenta evitar que la Administración Biden propague COVID-19 en Texas y proteger la salud y seguridad de los texanos”.El alcalde de la ciudad fronteriza de McCallen, Javier Villalobos, se sumó al gobernador republicano y envió duras críticas al presidente Biden a través de un video en Facebook, donde afirmó tener datos de contagios positivos de inmigrantes.Afirmó que 7,000 no-ciudadanos liberados en el condado, 1,500 resultaron positivos a coronavirus.“Últimamente recibimos alrededor de 1.800 inmigrantes al día”, dijo. “Luego, junto con el hecho de que el 15 por ciento de los inmigrantes tienen COVID, han causado problemas sustanciales a nuestra gran ciudad de McAllen”.Villalobos recordó que la ciudad instaló refugios temporales de emergencia esta semana, pero luego tuvo que reubicar esos espacios, debido a la reacción violenta de los residentes, a quienes pidió culpar al presidente Biden.“Si quieren culparlos, hagámoslo”, expresó. “Llame a su presidente, llame a su congresista y llame a sus senadores; si quieren echarles la culpa, écheles la culpa”.Dijo que la ciudad de McAllen no debería involucrarse en asuntos migratorios, porque no es un tema del condado, sino federal.“No queremos que estas personas, estos inmigrantes, sean dejados en la estación de autobuses… 1,800 personas al día”, acusó. “Si no ayudamos, si no hacemos algo, estarán por toda la ciudad. El 15 por ciento de ellos tiene COVID, tenemos que ser responsables”.La Administración Biden prepara un plan para vacunar a todos los inmigrantes que recién llegan al país, pero no ha sido oficial.