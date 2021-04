¿Tiene una estrella dorada en su licencia de manejar?

Ahora dispone de más tiempo para conseguirla y viajar sin problemas

El Departamento de Seguridad Nacional retrasa debido al coronavirus la fecha límite para renovar su ID y adecuarla a los nuevos requerimientos de seguridad.El Departamento de Seguridad Nacional va a retrasar la exigencia de que las personas que viajen en avión dispongan de un documento de identidad compatible con el sistema de seguridad REAL ID, según dijeron dos altos funcionarios con conocimiento de los planes.El 1 de octubre de este año iba a ser la fecha límite para disponer de dicho documento, pero ahora se pospone. Retrasos similares en el pasado han sido el resultado de la falta de cumplimiento total por parte del estado de los requisitos para la emisión de las licencias de conducir más seguras.Pero esta vez, se debe a la pandemia, dicen estos funcionarios, que hizo más difícil que la gente entrara en los departamentos estatales de vehículos de motor y obtuviera las nuevas identificaciones. Las tarjetas que cumplen con el REAL ID se emiten tras una comprobación más exhaustiva de la identificación del solicitante e incorporan nuevas características de seguridad.¿Qué es el REAL ID?El Congreso aprobó en 2005 una ley, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, bautizada como REAL ID, que debía reforzar la seguridad aérea y convertir la licencia de manejo en un sistema de identificación a prueba de engaños. Estas licencias tienen una estrella en la esquina superior derecha.A sabiendas de que llevaría tiempo hacerlo, se otorgó un plazo de más de 15 años a los estados para poner en marcha esta iniciativa. Ese plazo vencía el 1 de octubre: quien no tuviera una estrella dorada en su licencia de manejo no podría usarla, por ejemplo, para abordar un vuelo doméstico.¿Cuántos estados cumplen con los requisitos?El exsecretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo antes de dejar su cargo que 114 millones de estadounidenses tenían una licencia conforme y que los 50 estados las estaban emitiendo. Sin embargo, mientras que algunos estados habían emitido el REAL ID a un 90% de sus residentes, en otros solo lo habían emitido al 25% de los conductores.¿Será obligatorio?Solo para los aeropuertos y los edificios federales. Para conducir o votar, por ejemplo, servirá la licencia de conducir antigua.¿Habrá otra opción?Para vuelos nacionales, podrá usar su pasaporte, tarjeta militar y otras formas de identificación. Además, si es residente de Michigan, Minnesota, New York, Vermont, o Washington, puede obtener también una Licencia de Conducir Mejorada, que le servirá además para regresar al país desde México, Canadá y el Caribe.Y, recuerde, para volar al extranjero necesita su pasaporte en todo caso, no puede volar con ninguna licencia de conducir, con o sin estrella dorada.¿Y si soy inmigrante indocumentado?Algunos estados, como California o Nueva York, emiten licencias de manejo para inmigrantes indocumentados. Esos documentos no deberían ser usados ahora como forma de identificación en vuelos dentro de Estados Unidos, y no será válido con la nueva ley.Un aplazamiento necesarioEl Consejo Internacional de Aeropuerto en Norteamérica, que representa a todos los del país, advirtió el año pasado de que el retraso en la renovación de licencias era “una crisis a la espera de suceder”, que podría dejar a miles de pasajeros varados en tierra.“Si el Gobierno no anuncia de manera definitiva que se va a extender [la fecha de aplicación de la ley], entonces estaremos ante una verdadera crisis el 1 de octubre”, aseguró su director ejecutivo, Kevin Burke.Las oficinas estatales de vehículos motorizados tuvieron que incrementar el personal de atención al público y permitieron que los usuarios hagan citas para presentar los documentos necesarios para obtener la nueva licencia.