Todo lo que debes saber para obtener las Mascarilla N95 gratuitas

Cada residente en Estados Unidos tiene derecho a obtener hasta 3 máscaras N95, de manera gratuita, de los centros de distribución.En muchos lugares, desde el domingo 23 de enero comenzó la distribución. Se espera que para el mes de febrero tanto centros de salud como farmacias de todo el país estén dotados para hacer cumplir este mandato federal¿Cómo hago para obtener las máscaras que ofrece el gobierno?Los residentes pueden ir a buscar las máscaras gratuitas que les corresponde, tal como lo había anunciado la Casa Blanca. Sin embargo, es hasta febrero que quizá esté todo listo para la entrega a lo largo del territorio nacional.Se pudo conocer que los primeros lotes de mascarillas N95, ya han llegado a algunos estados, destacan entre ellos: Colorado, Illinois, Minnesota, Missouri, Kansas, Dakota del Sur, Wisconsin y Nebraska y en las tiendas Meijer en Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin.A dónde dirigirse para buscar la mascarillaTodos los centros de salud comunitarios y casi todas las farmacias de tu localidad, van a estar distribuyendo las mascarillas, y estarán disponibles en diferentes tallas.Destacan las farmacias Walgreens, CVS, Hyvee, Meijer; asī como las farmacias que se encuentran de algunos supermercados, tal es el caso de Publix, Fresco y Más, Harveys Supermarket, tiendas Kroger y Winn-Dixie.Para lograr que todos los residentes en Estados Unidos tengan acceso a al menos una mascarilla N95 gratuita, cada persona podrá retirar un máximo de tres por persona. Así lo señala el folleto HHS que viene con las mascarillas.Aún no queda claro cómo va a establecerse el control del número de mascarillas por persona, pero se pudo conocer que las farmacias van a llevar su propio control a fin de asegurarse que por persona no excedan las 3 mascarillas.Entretanto, se confía en la buena intención de cada ciudadano, esperando que se entienda que todos necesitan una máscara, así que para qué acumular de más. De todas maneras, las mascarillas de este tipo siguen estando a la venta en farmacias para quienes requieran de una cantidad mayor.La mascarilla N95 es la que actualmente los Centros de Control y prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), recomiendan como la de mayor protección, sin embargo, se ha remarcado que “cualquier mascarilla y protección es mejor que ninguna”.Estas 400 millones de mascarillas, forman parte de un lote de 750 millones de unidades, que forman parte de la Reserva Nacional Estratégica.Hasta ahora es el mayor despliegue de equipos de protección nacional, jamás visto en la historia de Estados Unidos, aseguró Dawn O’Connell, subsecretaria de preparación y respuesta del HHS.La máscara N95 es hasta ahora la más recomendada para protegerse del covid-19, la protección que ofrece es de un 95%, de allí su nombre.El gobierno estadounidense las ofrece de forma gratuita, como parte de un plan extraordinario de protección, sin embargo, las máscaras no serán enviadas a las residencias tal como se ofreció con las pruebas gratuitas de covid-19 que el gobierno puso a la disposición de los estadounidenses.