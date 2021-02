Todo sobre “Allen v. Farrow”, el documental sobre Woody Allen que podría destruirlo

,



Estreno





Temas que tocará





La respuesta de Allen



El director es uno de los famosos que han visto manchada su imagen por escándalos de su pasadoWoody Allen ha tenido que enfrentar una serie de acusaciones de abuso sexual por parte de su hijaDylan Farrow. Esto ha despertado la conversación entre los que creen en el testimonio de Dylan y los que están a favor del director, sin embargo, ahora llega un documental el cual tocará el polémico tema y podría ser el punto final de la carrera de Allen. Se trata de la serie de HBO llamada Allen v. Farrow la cual reabre este debate, y si te interesa saber cuándo se estrena y de qué tratará, te dejamos todos los detalles que necesitas saber.El primero de cuatro capítulos de la serie fue lanzado a través de la plataforma de HBO el pasado 21 de febrero. A partir de este serán estrenados semanalmente; el 28 de febrero, 7 de marzo y concluyendo el domingo 14.La producción dará la oportunidad de escuchar la versión de Dylan como nunca antes, pues luego de casi tres décadas de que el tema no se haya tocado a profundidad, la hija adoptiva del director y su madre tienen un espacio para hablar de su versión de la historia con mucho detalle.En el primer episodio Mia habla de su historia con el cineasta y cómo fue formándose su relación. Ella ya era madre de siete hijos cuando inició un romance con Allen, y a pesar de que él dijo que no tenía interés de estrechar lazos con ellos, poco a poco se comenzó a acercar, sobre todo con Dylan.En su relato Mia cuenta que la atención de Allen hacia su hija le preocupaba e incluso le pidió que viera a un psicólogo para tratar el asunto. El documental se basa de testimonios de Mia, Dylan, amigos y familiares de la pareja para comprobar su relato, además de que presenta material fotográfico, grabaciones y videos caseros inéditos.Así, la serie planea repasar en cada capítulo las diferentes etapas del caso, desde que se dio la primera acusación hasta la investigación. Por otro lado también cuenta con las conclusiones de los especiales y los trabajadores sociales, lo que le da más peso a la historia de Dylan y Mia.Luego del estreno del primer episodio un portavoz de Allen se pronunció sobre la producción. A través de un comunicado compartido en varios medios reafirmó que las acusaciones son falsas.“Estos documentalistas no tenían ningún interés en la verdad. Pasaron años colaborando con los Farrow y sus facilitadores para armar un trabajo plagado de falsedades. Woody y Soon-Yi fueron contactados hace menos de dos meses y solo se les dio una cuestión de días para “responder”. Por supuesto, se negaron a hacerlo”.Además, el portavoz del cineasta sugirió que la relación entre HBO y Ronan Farrow, hermano de Dylan -y quien destapó en su momento el caso de Weinstein– tienen algo en contra del director. Sin embargo, Ronan no es productor de Allen v Farrow y solo aparece como “invitado”.El cineasta siempre se ha mantenido firme en su testimonio sin embargo a raíz de las acusaciones de Dylan, en el 2017 -con el apogeo del movimiento #MeToo– Amazon Studios decidió no publicar su película Día de lluvia en Nueva York y su largometraje Rifkin’s Festival continúa sin distribuidor en Estados Unidos.