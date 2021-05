Toluca está a 90 minutos de eliminar al Cruz Azul

Sambueza generó un penal polémico

Toluca venció a Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX con mucha polémica: un penal generado por Rubens Sambueza llenó de indignación a los fanáticos de "La Máquina"Comenzaron los cuartos de final de la Liga MX con una sorpresa: Cruz Azul perdió 2-1 ante Toluca y comprometió sus opciones de seguir en búsqueda del ansiado título. La polémica rodeó al partido: los dos goles de Toluca fueron de penal, uno de ellos muy discutido por la afición de la “Máquina”, y que fue ocasionado por Rubens Sambueza, un viejo rival del equipo cementero.Alexis Canelo adelantó al Toluca al 26′, con un penal bastante coherente. Toluca dio el primer golpe, que fue efímero. Cruz Azul no tardaría en empatar.El argentino Guillermo Fernández empató menos de 10 minutos después con un golazo. “La Máquina” dijo presente en el Nemesio Diez. Desde entonces Cruz Azul tomó el control del partido y fue en búsqueda de la victoria, pero el bloque defensivo de Toluca supo contener y esperar su momento… que llegó de forma polémica.El penal de SambuezaAl minuto 50′ se decidió el partido. Nuevo penal favorable a los “Diablos Rojos”, uno del que la máquina cementera no podría recuperarse. ¿El autor? Rubens Sambueza, un rival para nada querido por los fanáticos de Cruz Azul. No olvidemos su pasado en América.La jugada es la siguiente: Sambueza se internó al área picándole un balón a Roberto Alvarado, quien intentó despejar el balón con los dos pies. Lo consiguió, pero Sambueza terminó en el suelo, mostrando estar adolorido por la aparente infracción -que lo fue para el árbitro-.Definitivamente, abajo no hay penal. Ninguno de los pies de “Piojo” corta el avance de su rival de forma ilegal. No obstante, por inercia o por intención, Alvarado toca con el brazo derecho al cuello/nuca de Sambueza, quien de inmediato se deja caer.¿Agresión? ¿Movimiento no intencional? Ese es el debate. El VAR no llamó al árbitro para revisar la jugada, por lo que existió seguridad en el señalamiento. Michael Estrada no erró, definió con seguridad ante Corona y le propinó la primera derrota de Cruz Azul en cuatro meses.Toluca aguantó el resultado y arrancará jugando con la ventaja en el Estadio Azteca. El juego de vuelta será el sábado 15 de mayo.